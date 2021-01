Il Salone delle Meraviglie 4 torna con due nuovi imperdibili appuntamenti, martedì 19 gennaio su Real Time alle 22:40 e alle 23:10.

Il programma ormai cult di Real Time, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti (fondata da Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa), si conferma fra i più seguiti dai Social. Federico Fashion Style alle prese con le sue clienti, sempre un po’ speciali, ci porta anche questa settimana nei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo salone nella Rinascente di Roma, tempio del luxury romano.

L’hairstylist più famoso della TV tra nuove acconciature, confidenze di ogni tipo e richieste particolari cerca di soddisfare al meglio le sue clienti, NIP e VIP.

Le anticipazioni della puntata

Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: nel salone di Federico arrivano Maria Grazia e le sue due figlie, una è in dolce attesa, l’altra invece è separata e alla ricerca di un nuovo look per trovare l’amore. Intanto, la simpaticissima zia di Federico diventa la consigliera di tutto il salone, mentre Weyda si mette alla prova sulla lingua sfidando un cruciverba. Nel secondo episodio di questa settimana: il nostro hairstylist fa le solite raccomandazioni a Weyda prima di andare alla Rinascente, ma lei lo tranquillizza: oramai ha imparato a fare tutto alla perfezione, deve rilassarsi! Chissà se Federico ci riuscirà davvero. Per non perdere tutte le storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti non resta che sintonizzarci su Real Time ogni martedì dalle 22.40.