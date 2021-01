7 migliori idee regalo per il nuovo anno per il 2021

Non c’è niente di più speciale che inviare i regali di Capodanno ai tuoi cari. È diventato più importante mostrare il tuo amore ed empatia ai tuoi cari a causa di questa pandemia. Il capodanno è una nuova lista, un nuovo inizio per coloro che partecipano alle festività natalizie e ottenere il regalo perfetto può essere un compito difficile. Probabilmente non hai più comprato nulla per Natale e non vuoi affrontare quella situazione cosa o cosa no. È sempre bene fare qualche piccolo regalo ai tuoi amici più cari per incoraggiarli a compiere i passi successivi verso il prossimo. . 2021. Se stai cercando diverse opzioni regalo senza problemi, assicurati di controllare il nostro elenco!

Con così tante persone che lavorano da casa o da remoto nel mezzo di questa spaventosa pandemia, non sarà male dare il dono incredibilmente premuroso di aggiornare il vecchio sistema lento o goffo di una persona cara o un moderno smartwatch. Le nostre scelte dei migliori laptop e smartwatch da acquistare per le vacanze includono

HONOR magicbook Pro

Honor offre un laptop ben attrezzato con un processore Ryzen molto avanzato e un ampio display. Magicbook Pro è il miglior laptop sotto molti aspetti. Puoi regalare questo fantastico dispositivo al tuo partner, amico o parente in questo nuovo anno. Questo dispositivo ha un prezzo incredibile e un’eccellente velocità per lavorare da casa. https://www.hihonor.com/italy/index.html

Honor Band 5i

Se hai un problema di salute o un maniaco del fitness, questo orologio può essere il miglior regalo per lui / lei. Honor Band 5i offre metriche dettagliate sulla salute e funzioni di monitoraggio della salute più avanzate. Ha un design molto liscio ed elegante. Può essere un ottimo regalo di Capodanno.

HONOR 10X Lite

Se il tuo caro è appassionato di giochi, non esitare ad acquistare Honor 10X Lite. Offre prestazioni e durata della batteria eccezionali, oltre a una fotocamera, un display e un suono fantastici, oltre alla ricarica rapida da 22,5 W. È un’esperienza piacevole a tutto tondo averlo.

HONOR magicbook 14

Questo incredibile laptop ha cornici sottili e ha un lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione. È anche fantastico, se una tastiera spenta, ed è molto leggero. Se sei uno studente e vuoi regalare un laptop alla tua compagna di classe, fidanzata, fidanzato, questo laptop è per te. È considerato uno dei migliori laptop per studenti.

L’Honor Magic Watch 2 è un orologio eccellente con grandi prestazioni e una durata della batteria impressionante.

Honor Magic Watch 2

Gli smartwatch possono essere il miglior regalo di Capodanno. Se ne stai cercando uno, Honor Magic Watch 2 è un ottimo smartwatch che migliora notevolmente il suo predecessore e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

HONOR magicbook-AMD

Questo laptop è ultrasottile con una finitura metallica. Ha un ottimo display con tecnologia antiriflesso. Scegli questo laptop come regalo di Natale per tuo padre. Offre un prezzo incredibile con un prezzo inferiore alla media.

HONOR Watch GS Pro

Ultimo, ma non per importanza. Se vuoi un regalo che possa rimanere fedele al tuo amico per molto tempo, considera Honor Watch GS Pro. Il motivo per avere questo moderno smartwatch è che è resistente all’acqua, alla polvere e agli urti e viene fornito con GPS e una batteria a lunga durata.