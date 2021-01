I 10 comandamenti delle PR: il libro di Francesca Caon

I 10 comandamenti delle PR è il libro di esordio di Francesca Caon (Roi Edizioni).

Comunicare non è un optional. Ogni azienda, specie nell’epoca in cui il digitale ha preso il sopravvento, ha bisogno di farsi conoscere, rendersi inconfondibile e mostrare i suoi prodotti o servizi. E uno dei modi più efficaci per farlo è ricorrere alle pubbliche relazioni.

Francesca Caon, giornalista e specialista di pr, ha stilato in questo libro i “dieci comandamenti” indispensabili per promuovere la propria impresa o professione.

I suoi consigli sono pensati per aiutare chiunque a orientarsi su un terreno complesso e rischioso come quello della comunicazione contemporanea. Tra modelli celebri a cui ispirarsi, analizzati nel dettaglio, errori da non commettere ed esperienze personali.

Chi è Francesca Caon

Francesca Caon, giornalista e specialista in pubbliche relazioni, è direttrice del mensile Luxury e collabora regolarmente con testate autorevoli, tra cui Fortune e Huffington Post.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Rai. È la fondatrice dell’agenzia CAON Public Relations che lavora con grandi aziende e professionisti.