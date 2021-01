È uscito come da copione il primo trailer ufficiale di Godzilla vs. Kong, monster movie che vede protagonisti proprio i due titanici esseri in una battaglia senza esclusione di colpi. Puoi vederlo qui sotto.

Dopo un anno di attesa a causa della pandemia, il film è finalmente all’orizzonte (in USA): uscirà il 26 marzo, nei cinema e su HBO Max, come molti altri film da vedere nel 2021.

Da quello che si vede nel trailer, Godzilla vs. Kong sarà un susseguirsi di battaglie che, probabilmente, non interesseranno solo i due mostri citati nel titolo: sembra proprio che ci siano altre minacce in arrivo sulla Terra, mentre i due Ttani se le danno di santa ragione.

La sinossi racconta di una nuova missione della Monarch – l’organizzazione non governativa che studia questi esseri mostruosi – che cerca di scoprire l’origine dei Titani e trova tracce di una cospirazione umana finalizzata a spazzarli via tutti.

Il titolo è il 4 nel Monsterverse di Legendary, iniziato nel 2014 con Godzilla e poi proseguito con Kong: Skull Island nel 2017 e Godzilla II – King of the Monsters nel 2019.

Godzilla vs. Kong riprende le fila del discorso da dove l’avevamo lasciato con King of the Monsters, dove si alludeva al ritorno di King Ghidorah e al debutto di Mecha-Godzilla.

Diretto da Adam Wingard (Death Note) su un copione di Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), il film vede nel cast Millie Bobby Brown e Kyle Chandler da King of the Monsters, Alexander Skarsgård (The Stand), Rebecca Hall (Christine), Brian Tyree Henry (Atlanta), Jessica Henwick (Iron Fist), Julian Dennison (Deadpool 2) e Demián Bichir (The Hateful Eight).

Un film del genere, ammettiamolo, sicuramente darà il meglio di sé su un grande schermo: speriamo solo di poterlo andare a vedere al cinema, quando uscirà in Italia.

Ma quando è prevista l’uscita in Italia? Al momento non si sa: visto che il trailer è stato lanciato anche da noi già in italiano, il sospetto è che lo scopriremo fra non molto.