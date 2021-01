Samsung annuncia i frigoriferi completamente personalizzabili

Samsung Electronics annuncia l’arrivo in Italia dei frigoriferi BESPOKE, la nuova gamma presentata in esclusiva al CES 2021 includerà tre formati: Monoporta, Combinato e 4 Porte, perfetti per essere accostati in base allo spazio disponibile e alle esigenze di ogni utente. Tutti i modelli hanno linee eleganti e un pannello frontale con maniglie a gola, in grado di integrarsi perfettamente con lo stile di ogni cucina. Il modello 4 porte inoltre è dotato del nuovo Beverage Center™ e di una Flex Zone ancora più performante.

I frigoriferi BESPOKE offrono una grande varietà di opzioni, con finiture in vetro, in acciaio più otto finiture esclusive: Grey Glass, Sky Blue Glass, Navy Steel, Champagne Steel, Matte Black Steel, Navy Glass, White Glass e Rose Pink Glass.

“Le persone passano sempre più tempo in casa, e in particolare in cucina, un ambiente sempre più centrale nella vita quotidiana e per il quale cercano prodotti in grado di esprimere la loro personalità. I frigoriferi BESPOKE sono altamente personalizzabili sia all’esterno, con una varietà di colori, materiali e finiture in grado di abbinarsi ai diversi stili delle cucine, sia all’interno con cassetti convertibili, metal back e portabottiglie Flex, offrendo un’esperienza di customizzazione mai vista in questo settore” commenta Daniele Grassi, Vice President Home Appliance Samsung Italia.

Il modello 4 Porte Flex: design unico e funzionalità esclusive

L’innovativo design totalmente rinnovato e personalizzabile, nasconde all’interno della porta superiore sinistra il nuovo Beverage Center™ che permette di accedere allo speciale dispenser di acqua filtrata e alla caraffa integrata. Quest’ultima si riempie automaticamente di acqua fresca filtrata, e rende possibile anche aromatizzarla a piacere, per gustare la propria infusione preferita. Il frigorifero dispone inoltre della funzione Dual Ice-Maker per la creazione sia dei classici cubetti di ghiaccio che dei nuovi Ice Bites™ di dimensioni minori, adatti a rinfrescare più velocemente le bevande.

Il modello 4 Porte Flex BESPOKE è infine dotato di un’avanzata Flex Zone, ovvero uno scomparto la cui temperatura può essere impostata, a seconda delle esigenze, per trasformarlo da frigorifero a congelatore, garantendo massima flessibilità in base alle reali necessità di conservazione. La Flex Zone dispone in particolare di cinque impostazioni di temperatura – Congelatore, Congelatore Soft, Carne/Pesce, Frutta/Verdura e Bevande. Il cassetto Flex Crisper™ consente di conservare carne o pesce alla temperatura più adatta, mentre il cassetto Crisper+™, mantiene più a lungo la freschezza di frutta e verdura.