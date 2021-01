Il drink cinema ispirato al film ‘Asterix & Obelix contro Cesare

Oggi vi presentiamo il drink cinema ‘GALLIA LXXV’, ispirato al film ‘Asterix & Obelix contro Cesare’, di Alessio Ciucci bartender del Borgo La Chiaracia Resort & SPA, di Castel Giorgio (Terni).

INGREDIENTI:

4 cl Seven Hills Italian Dry Gin

2 cl vodka aromatizzata con il grasso della pancetta (fat washing)

3,5 cl succo di limone

2,5 cl sciroppo di cannella, limone e zenzero

1 cl Amaro Formidabile

Top champagne



Bicchiere: Cortina da 16 cl

Garnish: scorza di limone, stecca di cannella e delle bacche di gineproAffumicatura con corteccia di arancia



PREPARAZIONE:Per prima cosa aromatizzare la vodka con il metodo fat washing: congelare per 24 ore la vodka e il grasso della pancetta e filtrare, per togliere il grasso, ma non il sapore. Per creare il drink, versare il Seven Hills Gin, la vodka aromatizzata, il succo di limone e lo sciroppo in uno shaker con il ghiaccio e shakerare. Affumicare una caraffa con la corteccia di arancia e chiuderla per non far disperdere il fumo. Versare nella caraffa il drink filtrato, quindi versare il drink nel bicchiere con, sul fondo, un goccio di Amaro Formidabile e dello champagne a un terzo del bicchiere. Il tutto, scenograficamente, di fronte all’ospite, mostrando anche il fumo che esce dalla caraffa e servire con una mini-caraffa, simile a un vetrino per gli esperimenti, che contiene la parte ‘sour affumicata’ del cocktail.

ISPIRAZIONE:

Il cocktail è una variante del classico French 75 e si ispira al primo di quattro film ispirati ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, del 1999, attestato, all’epoca, come il più costoso mai realizzato in Europa, anche a causa delle 1.500 comparse assunte e ai numerosi effetti speciali. Nel drink il Seven Hills Gin – realizzato con botaniche romane e che nel nome rimanda ai Sette Colli della Capitale – rappresenta Giulio Cesare, antagonista dei due galli, rappresentati dal romano Amaro Formidabile, mentre lo champagne rappresenta il villaggio della Gallia e la vodka aromatizzata alla pancetta rappresenta il cinghiale, pietanza preferita dei due protagonisti. Lo sciroppo alla cannella e zenzero rappresenta il bosco che circonda il villaggio, dove potreste trovare qualche cinghiale o qualche legionario romano, mentre la modalità di servizio ricorda la pozione che il druido Panoramix prepara per i suoi conterranei. Una variante che è una pozione, con tanto di fumo, che dona energia a chi lo beve… Unica avvertenza: non fatelo bere ad Obelix!