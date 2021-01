Don’t Worry (Boomdabash) è Disco D’Oro

Il grande successo di “Don’t worry dei Boomdabash” non intende fermarsi. Il brano viene certificato disco d’oro dalla FIMI/GFK dopo aver conquistato la vetta dell’airplay radiofonico per ben tre settimane consecutive.

Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor ( Universal Music Italy) il brano che rimane ancora in top 10 dei brani più suonati e trasmessi dalle emittenti radiofoniche nazionali e il cui video sfiora 8 milioni di vews su Youtube, ha anticipato l’uscita dell’omonimo best of della band, una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi che ripercorre i loro primi 15 anni insieme e che a quasi due mesi dalla pubblicazione rimane stabile in top 15 dei dischi più venduti in Italia ( FIMI/GFK)