DISNEY LIBRI (GIUNTI) presenta: Talenti di Classe, il primo volume della nuova Collana Graphic Stories

Disney Libri (Giunti Editore) presenta Graphic Stories, una nuova collana innovativa nello stile e nel linguaggio, a metà tra graphic novel e testo illustrato, dedicata ad avventure di ragazzi e per ragazzi, che si apre con Talenti di Classe. Le (dis)avventure di un giovane papero, da poco in libreria. Protagonisti d’eccezione: Paperino e tutta la banda Disney in età adolescenziale.

Al centro di questo primo volume della serie, un tema molto d’attualità: la valorizzazione del talento e dell’unicità di ciascuno, che si realizzano attraverso l’impegno, la tenacia e la condivisione di esperienze tra amici, senza dimenticare la centralità dell’adulto.

Il volume ha la prefazione di Paolo Bosisio, docente universitario, regista, attore ed ex preside nella vita, oltre che interprete del personaggio omonimo nella celebre serie TV Il Collegio.

L’uscita di Talenti di Classe è accompagnata anche da un lancio digital sui canali social Giunti, che culminerà il prossimo 19 gennaio alle 15:00 con la presentazione in diretta social moderata da Veronica Di Lisio, Direttore Editoriale Disney Libri per Giunti, con la partecipazione di Paolo Bosisio e altri ospiti a sorpresa.