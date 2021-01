Oggi vi presentiamo il drink cinema DEMON IN A BOTTLE ispirato ad Iron Man in Avengers: Endgame de I Maestri del Cocktail.

INGREDIENTI:

60 ml Jefferson’s Ocean Aged at Sea bourbon

10 ml Ferro China Baliva



Bicchiere: Old Fashioned



PREPARAZIONE:

Versare il bourbon Jefferson’s Ocean direttamente nel bicchiere Old Fashioned, aggiungere la palla di ghiaccio precedentemente preparata con la Ferro China Baliva, miscelare il tutto con un barspoon e servire.



ISPIRAZIONE:

I lettori di Iron Man conoscono bene il ‘vizietto’ di Tony Stark, che in alcune occasioni ha alzato il gomito più del dovuto. Nel 1979 uscì una storia intitolata proprio ‘Demon in a bottle’, la cui copertina mostrava il nostro eroe alle prese con una bottiglia di whiskey. Ecco quindi un grande classico americano, a base di bourbon Jefferson’s Ocean Made in Kentucky – e distribuito in Italia da Pallini – ma invecchiato in mare, di particolare pregio, vista la ricchezza smisurata del proprietario delle ‘Stark Industries’. Come Iron Man si mantiene in vita con un cuore artificiale, così il drink è alimentato da una grande palla di ghiaccio che contiene schegge di un liquore di Ferro China Baliva, per simulare il cuore dell’eroe, al cui interno si trovano schegge di metallo che non possono essere estratte, pena la sua morte. Un drink realizzato dal team de I Maestri del Cocktail (Giampiero Francesca, Carlo Dutto e Massimo Macrì), ‘fautori’, tra gli altri, del programma tv Drink Me Out su La7d e dell’app gratuita Guida BlueBlazer ai migliori cocktail bar d’Italia.

Photo Credit Drink: Giovanna di Lisciandro

Photo Credit Crew: Andrea Di Lorenzo / Alberto Blasetti