Daniele Di Lorenzo in Kenya, un viaggio d’affari. Ecco la spifferata 

Un viaggio di lavoro. Poche ore di aereo e Daniele Di Lorenzo, uno dei più brillanti produttori televisivi, arriva in Kenya. Ovviamente per affari. Alle nostre orecchie arriva subito un’indiscrezione. Daniele Di Lorenzo sembra che sia in trattativa per un nuovo investimento. In questi giorni è ospite dell’Acquarius club di Watamu, un vero gioiellino immerso nel verde. Un posto paradisiaco.

Il progetto di Daniele Di Lorenzo prevederebbe, da rumors, il rilancio di una struttura che si trova sulla spiaggia (che, secondo alcune informazioni raccolte, si chiama Maphango beach). Un’idea molto ambiziosa che il produttore sicuramente riuscirà a mettere in piedi in poco tempo.

Non si sa a che punto sia la trattativa. Ma altre indiscrezioni ci raccontano che Di Lorenzo potrebbe acquistare quote per l’ingresso societario in un resort. E molti vip,dopo questa indiscrezione, sono già con le valigie per arrivare in Kenya.