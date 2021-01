Cyberpunk 2077, arriva il primo grande aggiornamento di stabilità

La tanto attesa patch 1.1 per Cyberpunk 2077, che va a risolvere numerosi bug e problemi di stabilità lamentati nelle passate settimane dai gamer Playstation 4 e Xbox One, è finalmente disponibile: un annuncio che riaccende le speranze nel titolo di CD Projekt Red, che cerca in questo modo di far recuperare fiducia e aspettative per il futuro della serie, dopo due mesi di estrema confusione.

L’esperienza di gioco, ora nettamente migliorata grazie a correzioni nell’uso della memoria e dell’intelligenza artificiale in-game da parte del team di sviluppo, ci permette effettivamente di tornare a bordo delle nostre console e PC per continuare le scorribande lungo le strade di Night City senza più preoccuparci di errori di navigazione, crash improvvisi ed effetti di luce fuori luogo nel vasto panorama della città.

Sono stati implementati, inoltre, diversi fix per situazioni di gioco e obiettivi che purtroppo non si verificavano (tra cui telefonate tra personaggi non ricevute e ricompense non calcolate per i quest affrontati). Le operazioni di salvataggio e caricamento di Cyberpunk 2077 dovrebbero, ora, risultare più agevoli, come risultato di un intervento massiccio sui file di gioco che tendevano a mostrare dimensioni eccessive su disco.

Per quanto riguarda la versione PC del gioco più atteso del 2020, c’è una sorpresa aggiuntiva in serbo: con l’ultimo aggiornamento è possibile ottenere nuovi traguardi anche quando Steam è in modalità offline. Dovremo semplicemente ricordare di abilitarla prima di iniziare la partita, dal momento che questa novità purtroppo non funziona retroattivamente.

In attesa dell’altrettanto importante patch 1.2 prevista per Febbraio, non possiamo fare a meno di sottolineare quanto lo sviluppo e il miglioramento di Cyberpunk 2077, che ha già diversi hotfix alle spalle, siano eventi parecchio travagliati: riuscirà questo avvincente titolo ad avere la giustizia che merita, prima del lancio su Playstation 5 e Xbox Series X?