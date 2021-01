Contoregola: il nuovo singolo di Rosmy

Da venerdì 29 gennaio sarà disponibile Controregola (Universal Music), il nuovo brano di Rosmy che anticipa il suo nuovo progetto discografico.

La cantautrice rimanendo fedele alla propria identità artistica, continua la sua evoluzione musicale con un nuovo sound. Il brano scritto dalla stessa Rosmy è prodotto da Cristian Milani.

“In questo momento delicatissimo e di continue restrizioni, “Controregola” vuole essere un inno alla libertà- dichiara Rosmy– un invito a non dimenticare la bellezza della spontaneità agendo sempre nel rispetto altrui. il brano, infatti, cita e ripensa Kant secondo cui la libertà non è il non avere regole, ma è la determinazione di agire nel rispetto e nel buon senso comune”

Controregola: il brano di Rosmy

Una melodia avvolgente scandita dal dolce suono di un pianoforte si unisce perfettamente allo spirito rock di Rosmy che con la sua voce intensa e profonda è in grado di toccare le corde dell’anima, regalandoci ancora una volta emozioni allo stato puro. La canzone è una fresca esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop e rock s’intrecciano in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente, ben rispecchiando l’evoluzione in corso della cantautrice.

Attraverso “Controregola” Rosmy dimostra ancora una volta di essere un talento estremamente versatile in grado di intercettare le tendenze del momento, proponendosi in una chiave sempre attuale e rinnovata, spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza dimenticare la sua forte vocazione cantautorale.