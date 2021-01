Buongiorno Benessere: le anticipazioni della puntata del 23 gennaio

Buongiorno Benessere torna in onda sabato 23 gennaio alle 10.30 su Rai1.

Si farà il punto sulla campagna vaccinale già in corso e gli aggiornamenti sui vaccini anti Covid-19 che stanno per essere approvati.

Gli ospiti della puntata

Ospite di Vira Carbone, il professor Rossi Albertini spiegherà come dovrebbe essere applicata l’igiene sociale, quell’insieme di norme e di comportamenti corretti, dal punto di vista sanitario, per garantire la nostra e la pubblica salute. Da seguire con attenzione, inoltre, la monografia curata dal professor Muto, del Cardarelli di Napoli, sui danni che il virus può produrre al sistema nervoso.

In sommario anche il reflusso gastroesofageo: come prevenire e contenere un fastidioso disturbo che colpisce molte persone. Per lo spazio Primo Soccorso obiettivo sullo shock anafilattico: come riconoscerlo, come trattarlo in urgenza, come comportarsi quando chi ne è rimasto vittima necessita di un intervento immediato. In cucina, tornerà lo chef Alessandro Circiello con una ricetta gustosa e salutare.