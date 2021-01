Gli aggiornamenti sulla pandemia, sul vaccino e sui tempi di somministrazione volontaria sono al centro del nuovo appuntamento con “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 16 gennaio alle 10.30 su Rai1.

Anticipazioni della puntata del 16 gennaio

Vira Carbone, con l’aiuto dei medici specialisti in studio e in collegamento, parlerà dei comportamenti quotidiani utili per abbassare il rischio di contagio e per restare in salute e in forma, in attesa del piano di vaccinazione nazionale. Tra i temi in sommario la reale utilità dell’acqua ossigenata contro il Coronavirus; Vitamina D e Lattoferrina: un aiuto concreto alla salute; Primo Soccorso: come fare le iniezioni. Gli inviati sul territorio andranno alla scoperta delle eccellenze italiane in campo sanitario e nutrizionale. In cucina, infine, torna l’esperto di Alimentazione Marco Bianchi.