I brani più ascoltati in RADIO e TV del 2020

Il brano più ascoltato in radio nel 2020 è “Hypnotized” di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants.

I dati ufficiali della Classifica Airplay Radio EarOne si riferiscono al periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 e confermano l’anteprima rilasciata a dicembre.

“Hypnotized” è seguito da “Breaking Me” di Topic & A7S e da “Blinding Lights” di The Weeknd che è anche al quarto posto con “In Your Eyes”.

Completano la top 10 “Good Times” di Ghali, primo degli italiani (quinto posto), “Levitating” di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (sesto posto). “Rain On Me” di Lady Gaga with Ariana Grande (settimo posto), “Mediterranea” di Irama (ottavo posto), “Karaoke” di Boomdabash & Alessandra Amoroso (nono posto) e “Head & Heart” di Joel Corry feat. Mnek (decimo posto).

CLASSIFICA EARONE AIRPLAY RADIO ITALIANA

La Classifica Airplay Radio Italiana EarOne è guidata da “Good Times” di Ghali. Al secondo posto c’è “Mediterranea” di Irama, seguito da “Karaoke” di Boomdabash & Alessandra Amoroso. Tra le prime dieci posizioni troviamo “Bam Bam Twist” di Achille Lauro feat. Gow Tribe (quarto posto), “Tikibombom” di Levante (quinto posto), “Neon – Le Ali” di Marracash feat. Elisa (sesto posto), “Rapide” di Mahmood (settimo posto), “Guaranà” di Elodie (ottavo posto), “Andromeda” di Elodie (nono posto) e “Viceversa” di Francesco Gabbani (decimo posto).

CLASSIFICA EARONE AIRPLAY RADIO DANCENei primi tre posti della Classifica Airplay Radio Dance EarOne 2020 ci sono “Hypnotized” di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants, “Breaking Me” di Topic & A7S e “Head & Heart” di Joel Corry feat. Mnek.

CLASSIFICA EARONE AIRPLAY TV

“Good Times” di Ghali è al primo posto della Classifica Airplay TV EarOne 2020. Secondo e terzo posto “Fai Rumore” di Diodato e “Rapide” di Mahmood.

CLASSIFICA EARONE AIRPLAY RADIO INDIPENDENTI

Tra gli indipendenti svetta “Good Times” di Ghali. Il brano è al primo posto della Classifica Airplay Radio Indipendenti EarOne 2020 ed è seguito da “All I Know” dei Goldstone feat. Octave Lissner e da “Numb” di Dotan.

CLASSIFICA EARONE AIRPLAY TV INDIPENDENTI

La Classifica Airplay TV Indipendenti EarOne 2020 è guidata da “Good Times” di Ghali. Secondo e terzo posto per “Fai Rumore” di Diodato e “Contatto” dei Negramaro. CHI SIAMOEarOne opera in ambito musicale con un sistema di classifiche airplay, sia radiofoniche che televisive, in tempo reale. La qualità dei dati rilevati e il livello di servizio affidabile ne fanno il partner ufficiale per l’industria musicale nella sua totalità: dai partner istituzionali come le associazioni di categoria e le società di collecting ai differenti operatori del mercato musicale, labels e publishers, media (stampa, radio, Tv, websites), digital providers e digital distributors, promoter e agenzie di marketing.

TOP 10 EARONE AIRPLAY RADIO – GENERALE

1 – Hypnotized (Purple Disco Machine & Sophie and The Giants)

2 – Breaking Me (Topic & A7S)

3 – Blinding Lights (The Weeknd)

4 – In Your Eyes (The Weeknd)

5 – Good Times (Ghali)

6 – Levitating (Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott)

7 – Rain On Me (Lady Gaga with Ariana Grande)

8 – Mediterranea (Irama)

9 – Karaoke (Boomdabash & Alessandra Amoroso)

10 – Head & Heart (Joel Corry feat. Mnek)

TOP 10 EARONE AIRPLAY RADIO – ITALIANI

1 – Good Times (Ghali)

2 – Mediterranea (Irama)

3 – Karaoke (Boomdabash & Alessandra Amoroso)

4 – Bam Bam Twist (Achille Lauro feat. Gow Tribe)

5 – Tikibombom (Levante)

6 – Neon – Le Ali (Marracash feat. Elisa)

7 – Rapide (Mahmood)

8 – Guaranà (Elodie)

9 – Andromeda (Elodie)

10 – Viceversa (Francesco Gabbani)

TOP 10 EARONE AIRPLAY RADIO – DANCE

1 – Hypnotized (Purple Disco Machine & Sophie and The Giants)

2 – Breaking Me (Topic & A7S)

3 – Head & Heart (Joel Corry feat. Mnek)

4 – Physical (Dua Lipa)

5 – Ilomilo (Billie Eilish)

6 – All I Know (Goldstone feat. Octave Lissner)

7 – Tick Tock (Clean Bandit & Mabel feat. 24KGoldn)

8 – Be Kind (Marshmello & Halsey)

9 – Let’s Love (David Guetta & SIA)

10 – Jerusalema (Master KG feat. Nomcebo Zikode)

TOP 10 EARONE AIRPLAY TV

1 – Good Times (Ghali)

2 – Fai Rumore (Diodato)

3 – Rapide (Mahmood)

4 – Karaoke (Boomdabash & Alessandra Amoroso)

5 – Tikibombom (Levante)

6 – Andromeda (Elodie)

7 – Ringo Starr (Puinguini Tattici Nucleari)

8 – Luci Blu (Emma)

9 – Viceversa (Francesco Gabbani)

10 – Il sudore ci appiccica (Francesco Gabbani)

TOP 10 EARONE AIRPLAY RADIO – INDIPENDENTI

1 – Good Times (Ghali)

2 – All I Know (Goldstone feat. Octave Lissner)

3 – Numb (Dotan)

4 – Contatto (Negramaro)

5 – Fai Rumore (Diodato)

6 – The One That You Love (LP)

7 – Tutto questo sei tu (Ultimo)

8 – I’m On My Way (Bob Sinclar)

9 – Boogieman (Ghali feat. Salmo)

10 – Control (Zoe Wees)

TOP 10 EARONE AIRPLAY TV – INDIPENDENTI

1 – Good Times (Ghali)

2 – Fai Rumore (Diodato)

3 – Contatto (Negramaro)

4 – Un’altra estate (Diodato)

5 – Boogieman (Ghali feat. Salmo)

6 – Tutto questo sei tu (Ultimo)

7 – Numb (Dotan)

8 – Dov’è (Le Vibrazioni)

9 – All I Know (Goldstone feat. Octave Lissner)

10 – Liberi (Danti feat. Raf & Fabio Rovazzi)