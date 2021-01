Arisa a Sanremo 2021 con il brano scritto da Gigi D’Alessio

Settima partecipazione di Arisa al Festival di Sanremo. In occasione della 71esima edizione, la cantante torna in gara sul palco dell’Ariston con “Potevi fare di più” (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl), scritto per lei da Gigi D’Alessio e contenuto nel suo prossimo album di inediti.

Arisa a Sanremo

Sette presenze e due successi per Arisa al Festival di Sanremo. Il primo trionfo nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Sincerità”, e il secondo nel 2014 nella categoria Campioni con “Controvento”. Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival.