Alessandro Borghese 4 ristoranti: l’ultima puntata

Si conclude il viaggio di questa stagione di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI.

Martedì 26 gennaio, su Sky e NOW TV, lo chef andrà alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale di Milano.

I ristoranti in gara

A sfidarsi ci sono Sandra con Tàscaro, Rosario con Napoli 1820, Roberto con Frades Porto Cervo e, infine, Markus con Ristorante Rifugio.

In palio per il vincitore, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata le polpette, la cui filosofia è amalgamare ingredienti diversi per creare qualcosa di squisito,sono la categoria special, che si aggiunge alle altre quattro da votare: location, menu, servizio e conto.