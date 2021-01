Dopo l’ottimo debutto di sette giorni fa (leader del prime time), sabato 2 gennaio dalle 20.35 torna su Rai1 “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Protagonisti e anticipazioni della puntata

Anche in questo secondo appuntamento protagonista sarà una coppia, prossima alle nozze, che cercherà di ‘farsi’ un bel regalo: aggiudicarsi il montepremi massimo di 300mila euro con l’obiettivo di ripetere le gesta dei ‘Promessi Sposi’ Arianna De Mitri e Stefano Cesi che la settimana scorsa, grazie a una buona dose di coraggio, hanno vinto ben 206mila euro. Perché l’obiettivo del programma è quello di offrire un aiuto importante, in vista delle imminenti nozze, ai protagonisti della puntata: un modo per dar loro una solida base da cui partire.

Come da prassi, il game-show si baserà sui 20 Pacchi presenti in studio che conterranno ognuno un premio. Ad aprirli fisicamente, su indicazioni dei due innamorati, i ‘Testimoni’, ossia 10 vip -divisi tra Damigelle e Cavalieri -, che nel corso della puntata interagiranno non solo con i fidanzati, ma anche con lo stesso Carlo Conti, proponendo momenti di show e di intrattenimento.

Al solito però il ‘Dottore’, attraverso le sue ‘offerte’ e i suoi stratagemmi al telefono, proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà la coppia sulle scelte dei Pacchi.

Uno di momenti più attesi, è quello del cosiddetto Pacco ‘Feeling’: si tratta di una serie di domande sulla storia personale dei fidanzati, i loro gusti e le loro abitudini: se risponderanno nello stesso modo ai quesiti posti, mostrandosi davvero affiatati, avranno la possibilità di aggiudicarsi fino a 10.000 euro, che si aggiungeranno alla eventuale vincita finale.

Il gioco si concluderà quando la Coppia scoprirà il premio contenuto nel suo Pacco. In quel momento si comprenderà quanto l’intuito e la fortuna avranno aiutato i ‘Promessi Sposi’ a concretizzare il loro sogno nel modo migliore.

“Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)” può contare anche sull’effetto sorpresa, dato che potrebbero arrivare all’improvviso, inaspettati, anche altri ospiti famosi, magari il cantante o l’attore preferito dei due protagonisti, per dedicare una canzone o un pensiero ai due fidanzati. Ospiti fissi, Nino Frassica e Ubaldo Pantani, che interpreta in ogni puntata un personaggio diverso.