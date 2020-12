Xbox Game Pass: nuova funzione per pre-caricare i giochi

Microsoft ha dato il via ad un aggiornamento particolarmente succoso per tutti i gamer che sono in possesso di una console Xbox One, Xbox Series S o Series X. La novità, in fase di rollout dal 30 Novembre, prevede il lancio del tanto atteso pre-loading (pre-caricamento dei giochi in arrivo), per averli comodamente a disposizione nel momento in cui debutteranno.

Xbox Game Pass le novità

La funzione è una prerogativa dei gamer in possesso di Xbox Game Pass, l’abbonamento che comprende i vantaggi di Xbox Live Gold, un catalogo di 100 e più giochi premium per le console Xbox di ultima generazione, il gioco via cloud e diversi titoli gratuiti lanciati da Microsoft per gratificare la propria utenza.

Il pre-loading o pre-caricamento dei giochi tramite Xbox Game Pass permette un trasferimento sulla console di tutti i titoli che fanno parte della sezione “In arrivo”, semplicemente attivando l’opzione dalla nostra Xbox o dall’app companion per Android e iOS. Potremo quindi avviare i nuovi giochi senza dover attendere per il download, risparmiando tempo e lanciandoci subito all’avventura.

Nel caso in cui i giochi di cui siamo in attesa non supportassero la nuova funzione, potremo comunque prenotare il pre-caricamento: quando arriverà il nostro turno, la procedura di download verrà completata automaticamente e potremo usufruire delle novità più attese non appena le software house le renderanno disponibili.

Xbox Game Pass di Novembre ci permette quindi l’aggiornamento ad una funzione pressoché essenziale, se siamo attenti ad ogni singola novità pronta ad uscire sul mercato: possiamo eliminare lunghi tempi di attesa per l’installazione, che verrà automaticamente gestita dalla nostra Xbox.

Ricordiamo infine che l’update più recente per le console Microsoft include una chicca non da poco: l’Auto HDR, in grado di convertire (aprendo la Guida Xbox e selezionando la voce omonima dal controller) i giochi in definizione standard in HDR, permettendoci di beneficiare di tutto l’intervallo dinamico dello schermo, aggiungendo una dimensione di realismo non indifferente ai nostri titoli preferiti.