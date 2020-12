Virtual Dancer Academy, i più famosi maestri di ballo per fare lezione a casa tua!

Nasce Virtual Dancer Academy (www.virtualdanceracademy.com), la prima Accademia di Danza Virtuale 100% italiana on demand e live: una piattaforma interamente dedicata a lezioni di ballo di ogni stile e adatte a tutti, con i migliori Maestri “stellati” del Mondo, online da mercoledì 9 dicembre.

Il progetto

Il Progetto di Simone Di Pasquale, storico maestro di Ballando con le stelle è ideato e realizzato da un team di esperti in digital communication, composto da Tommaso Balzano, Rocco Grasso e Valeria Genova. Il loro obiettivo è chiaro: “essere i primi a creare un’esperienza digitale a 360° per il ballo di coppia”.

Virtual Dancer Academy è un vero portale on demand dove gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra un’ampia selezione di “strutture coreografiche” che potranno visualizzare e praticare in qualsiasi momento e luogo, con il device a loro disposizione (pc, tablet, mobile, smartTV).

Appassionati, professionisti, agonisti, scuole di ballo o semplici curiosi, chiunque potrà iscriversi con differenti modalità di abbonamento (mensile, trimestrale o annuale), e una volta iscritto accedere liberamente alla piattaforma e selezionare tra: diversi stili di ballo, livelli e insegnanti, seguendo 24/24 h le lezioni on-demand o scegliendo lezioni live singole o in small group.

Gli insegnanti di ballo

Oltre a Simone Di Pasquale, gli utenti potranno seguire comodamente da casa, soli o in compagnia, le sequenze di ballo di vere stelle internazionali della danza, coreografi che attraverso la loro professionalità hanno portato il loro stile nei programmi di prima serata di tutto il mondo, fra di loro: Sara Di Vaira, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Tove Villfor, Ornella Boccafoschi, Daniela Ayala, Maria Ermachkova e ancora Antonio Fini, Maykel Fonts, Stefano Oradei e Giordano Filippo. Ma Virtual Dancer Academy è molto di più, infatti consentirà di:partecipare ad eventi speciali e competizioni, acquistare abiti sartoriali italiani della linea “Personal DanceWear” (nata da un’idea di Simone Di Pasquale con la collaborazione di Claudia Mazzocco), fruire di contributi video esclusivi dei “Maestri Stellati” integrando l’offerta presente nel proprio abbonamento, acquistare e partecipare a corsi di aggiornamento professionale, workshop, stage, lectures, ecc.

L’emergenza Covid ha dato un grande slancio alla comunicazione Digital: vivere questo particolare momento ci ha reso tutti più consapevoli delle opportunità che la tecnologia può offrire per annullare le distanze, avvicinando tante persone di ogni età ai nuovi strumenti digitali. Dunque, lo sport a distanza nato come un fenomeno di nicchia per i patiti del fitness, si è trasformato nell’ultima chance per chiunque volesse fare un po’ di movimento durante il lockdown, oggi il training online è diventato la nuova frontiera del fitness. Ma nel settore del ballo, in particolare nel ballo di coppia, mancava qualcosa di veramente “innovativo” che mettesse in connessione la casalinga di Voghera al più famoso Maestro di salsa cubano. Virtual Dancer Academy offre tutto questo: divertimento, curiosità, motivazione e intrattenimento! Vi aspettiamo online a passo di danza…su www.virtualdanceracademy.com