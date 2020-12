Nuovo record per Uno Mattina in famiglia: sfiorato il 25% di share

Domenica da incorniciare per Uno mattina in famiglia che porta a casa ancora una volta il top share di tutta Rai1, cioè l’ascolto più alto dell’intera domenica della rete ammiraglia schizzando poco sotto il 25 per cento.

Tiberio Timperi e Monica Setta passano dall’informazione all’intrattenimento lieve ma intelligente, ironico, perfettamente in contest con il momento pandemico di forte criticità in Italia. Molto apprezzati dal pubblico ieri gli spazi di economia e quello di attualità su Maradona gestito molto bene da Tiberio Timperi. Quanto alla rubrica economica di Monica Setta “Quadrare i conti” ha premiato la scelta di raccontare in modo semplice il decreto Ristori Quater: lo spazio cresce dal 9.76 poco sotto il 14 per cento. Nel dettaglio uno mattina in famiglia totalizza il 24.5 nella seconda parte con 1.953 Mila teste .

Ottimo risultato anche in rapporto alla domenica corrispondente del 2019 (edizione record) che si era fermata a 1.759 Mila telespettatori in cifra assoluta .