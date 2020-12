Uno Mattina in famiglia: Setta e Timperi chiudono il 2020 col botto: 25% di share, è record!

Uno Mattina in Famiglia chiude il 2020 col botto. E con l’ennesimo record di ascolti: la puntata di domenica 27 dicembre ha raggiunto il 25% di share toccando oltre i 2 milioni di telespettatori.

Monica Setta e Tiberio Timperi possono così chiudere l’anno solare nel migliore dei modi, brindando ad una stagione esaltante.

Il programma, iniziato come di consueto alle 6.30, ha migliorato i dati rispetto al 2019, in particolare nella seconda parte della trasmissione che ha ottenuto un incremento di quasi il 2% di share e circa 400.000 telespettatori.

Numeri importanti in un contesto in cui le altre trasmissioni del mattino fanno fatica a brillare in termini di ascolti.

Se molti programmi del daytime sono in crisi, non si può certo dire lo stesso per Timperi e la Setta, sempre più regina degli ascolti di Rai1 e volto di riferimento per l’emittente diretta da Stefano Coletta.

Per la giornalista brindisina, approdata lo scorso anno alla guida del programma, un successo dopo l’altro. Il suo “bis” al timone del programma continua a dare ottimi riscontri.

Grazie alla sua esperienza professionale tra radio, tv, e carta stampata, riesce a parlare di ogni argomento grazie al suo savoir faire ma soprattutto grazie all’ampio bagaglio culturale.

Monica Setta

“Ingredienti” che rendono uno dei programmi più longevi di Rai1 sempre al passo con i tempi grazie agli argomenti trattati ma anche per tutto il contorno, compresa l’ottima regia di Marco Aprea (che è anche autore), il quale riesce a dare un tocco diverso dagli altri programmi anche con le inquadrature.

Non soltanto l’ottimo mix tra informazione, cultura, attualità e il connubio vincente dei due conduttori: anche l’occhio vuole la sua parte.