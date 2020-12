Domani Bruno Vespa da Timperi e Setta

Bruno Vespa sarà domani ospite di Tiberio Timperi e Monica Setta, conduttori di Uno mattina in famiglia. I due saranno in onda rigorosamente in diretta durante tutti i week end delle feste.

Domani Vespa sarà intervistato dalla coppia d’oro del day time festivo di Rai1 che si occuperà anche di economia con le potenziali truffe on line, ospite il vicepresidente Codacons Vincenzo Rienzi.

Nello spazio TV invece si parla di Sanremo giovani con Dario Salvatori e Laura Bozzi mentre la rubrica obiettivo genitori ospita la giornalista del Tg1 Adriana Pannitteri. Appuntamento domani alle 6.30 su Rai1.