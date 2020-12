Setta e Timperi dominano nella penultima domenica del 2020

Penultimo fine settimana del 2020 caratterizzato dalla leadership di Uno Mattina in Famiglia.

Il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi si attesta, ancora una volta, il programma con lo share più alto del weekend.

La puntata di domenica 20 dicembre 2020, infatti, ha ottenuto un netto di 1.782.000 telespettatori, con lo share del 22.81%.

Monica Setta

La conclusione di questo anno televisivo per il tandem Setta-Timperi va alla grande in termini di ascolti, consensi e gradimento del programma. Seppur in un’annata difficile, caratterizzata dall’emergenza Covid-19, i due conduttori nonché giornalisti di lungo corso hanno mostrato e ribadito la loro professionalità.

Continunano le soddisfazioni per il direttore di rete Stefano Coletta che nella giornata di ieri ha visto il netto dominio di Rai1.

Ottimi ascolti anche per Linea Verde, in onda a mezzogiorno, con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Senza tralasciare l’importante appuntamento pomeridiano con Domenica In e Mara Venier. Anche nel serale, The Voice Senior ha avuto la meglio sulla concorrenza delle reti Mediaset.