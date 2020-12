Twitter apre le frontiere a Instagram e Snapchat

Non è un mistero che Twitter, pur essendo la piattaforma di microblogging più frequentata e discussa di sempre, da qualche anno abbia qualche difficoltà nel raccogliere nuovi iscritti: complice il successo di social network incentrati su immagini e video (Instagram e TikTok), le interazioni sono sempre meno e i tweet tendono a farsi più radi nel tempo.

Si tratta di un problema di cui in “casa Twitter” gli sviluppatori sono consapevoli, e nel tentativo di proporre una soluzione è stata progettata una nuovissima funzionalità, che ci permette di condividere i tweet pubblicati sul nostro profilo anche su Instagram e Snapchat, tramite il cosiddetto “crossposting”.

Per chi non avesse conoscenza del termine, effettuare il “crossposting” di un contenuto online significa pubblicarlo su altre piattaforme oltre a quella di origine, nel tentativo di amplificare il messaggio e farlo visualizzare a quante più persone possibili: uno dei tanti metodi in cui un contenuto del web può veramente diventare virale, oltrepassando anche le barriere del proprio paese.

Twitter elimina così la necessità di fare degli screenshot dei propri tweet per poi condividerli sotto forma di immagini altrove: l’arrivo della funzione è stato anticipato dal profilo ufficiale della piattaforma ed a quanto pare sarà possibile interagire e rispondere ai contenuti sia da Instagram che da Snapchat, ricevendo tutte le relative notifiche sul nostro profilo.

Diventerà così molto facile costruire lunghe conversazioni in grado di estendersi su tutte e tre le piattaforme, coinvolgendo oltre ai nostri contatti più stretti anche tantissime persone che hanno voglia di esprimere il proprio punto di vista su un determinato argomento.

L’aggiornamento, oltre che su Twitter, sbarcherà anche sulle piattaforme Snapchat e Instagram entro la prossima settimana per gli utenti iOS; purtroppo per l’utenza Android non è stata ancora fornita una data certa, ma confidiamo di poter ricevere l’update entro il mese di Gennaio.