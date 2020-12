TikTok, in arrivo video più lunghi

Il 2020 è stato un anno d’oro per TikTok, piattaforma di video brevi che nonostante le innumerevoli controversie (prima fra tutte il ban dagli Stati Uniti, poi revocato) è riuscita a ritagliarsi uno spazio importantissimo nel mondo dei social network.

La formula del suo successo sembra risiedere nel formato dei “video brevi”, un’idea lanciata da Snapchat, ripresa da Instagram e poi resa virale dall’app cinese in brevissimo tempo. In casa TikTok, però, si continua a sperimentare: che ne sarebbe della celebre piattaforma, se per ipotesi aprisse le porte a video più lunghi?

La novità di Tiktok

E’ una domanda che i programmatori cinesi si stanno ponendo, alla ricerca di nuove soluzioni per soddisfare le esigenze creative dei propri utenti. Ad oggi, la durata massima dei video TikTok è di circa 15 secondi: le brevi clip possono essere condivise sui social e diventare fenomeni virali, grazie a contenuti incisivi abbinati a una colonna sonora altrettanto d’impatto.

Di recente, TikTok ha permesso agli iscritti di unire più video per formare un unico filmato da 60 secondi: una soluzione fino ad oggi sfruttata da chi ha necessità di comunicare messaggi di natura politica o sociale.

E’ proprio questo nuovo trend che ha convinto gli sviluppatori a testare un nuovo formato video, dalla durata di 3 minuti, per aiutare gli iscritti a girare dei clip con una narrazione di fondo più articolata riguardo i temi che ci stanno a cuore.

Questo nuovo format potrebbe consentire agli utenti di pubblicare anche video musicali, trailer per serie TV e film, trasformandosi in un ottimo asso nella manica anche per artisti, videomaker e case di produzione musicale alla ricerca di spazi giovani per pubblicizzarsi.

Le premesse per questo cambiamento di rotta da parte di TikTok sembrano convincenti, a patto che l’app non perda del tutto la sua natura originale di contenitore per video brevi: come cambierà nel 2021 la comunicazione visiva online, grazie a questa novità?