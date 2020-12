Tartine alla mousse di tonno e arancia

Lo spirito del Natale coinvolge tutti i sensi, creando un’atmosfera incantata e regalando momenti unici di convivialità con le persone del cuore, anche in un momento particolare come quello attuale. L’augurio di Mareblu a tutti i suoi consumatori arriva insieme ad una gustosa ricetta da proporre durante i banchetti del periodo di festa. Si tratta delle ‘’Tartine alla mousse di tonno Mareblu e arancia’’, create con Tonno VeroNaturale della Gamma non si sgocciola.

Antipasto delle feste – Tartine alla mousse di tonno Mareblu e arancia

Ingredienti per 4 persone:

180 g di tonno Mareblu VeroNaturale

180 g di ricotta

La scorza di mezza arancia (con la buccia non trattata)

4-5 capperi dissalati

1 cucchiaino di Maionese

Olio di Oliva

Sale e pepe

Crostini di pane

Preparazione:

In una ciotola unire il tonno, la ricotta, la scorza di arancia e un pizzico di pepe e sale.

Aggiungere i capperi, la maionese e frullare il composto con il minipimer.

Servire su fettine di pane tostato e accompagnare il tutto con verdure cotte o crude a piacere.