Xiaomi sviluppa un nuovo smartphone con display surround a 360˚

A settembre 2019 è stato annunciato lo Xiaomi Mi Mix Alpha , uno smartphone particolarmente futuristico con un display surround che copre sia l’intera parte anteriore che quella posteriore del dispositivo. Sul retro è stata installata una cornice verticale, in cui è stata incorporata la tripla fotocamera. Sebbene questo smartphone avvolgente non sia mai stato rilasciato, Xiaomi sembra lavorare su un successore di questo dispositivo in background.

Il telefono Xiaomi svelato da Letsgodigital è ancora più avanzato del Mi Mix Alpha. Questa volta non è visibile neanche un sistema di telecamere verticali.

Smartphone con display surround Xiaomi con fotocamera pop-up

Nel giugno di quest’anno, Beijing Xiaomi Mobile Software ha richiesto un brevetto di design con The Hague Bulletin, parte dell’OMPI (World Intellectual Property Office). La documentazione è stata rilasciata il 18 dicembre 2020 e mostra uno smartphone Xiaomi di fascia alta costituito interamente da superficie di visualizzazione. Oltre a 16 schizzi di brevetto, nella documentazione sono inclusi anche quattro rendering a colori.

Il telefonino brevettato è molto simile allo Xiaomi Mi Mix Alpha, questa volta però tutto il retro è provvisto anche di una superficie di visualizzazione – non è più visibile una cornice verticale che interrompe il display. Vedi una cucitura verticale sul retro, dove lo schermo è riunito. È stata cercata una soluzione diversa per il sistema di telecamere.

Questo telefono Xiaomi ha un’ampia fotocamera pop-up con tre fotocamere e un flash. Poiché il telefono ha una superficie dello schermo sulla parte anteriore e posteriore, questa fotocamera pop-up può essere utilizzata per scattare foto e registrazioni video regolari, nonché per scattare selfie.

Lo Xiaomi Mi Mix 3, rilasciato nel 2019, era dotato di un meccanismo a scorrimento, per cui il sistema della fotocamera diventava visibile facendo scorrere verso il basso la parte anteriore del telefono. Poiché lo schermo dello smartphone brevettato si estende tutt’intorno, una fotocamera a scorrimento non è un’opzione. Una fotocamera pop-up, d’altra parte, può sicuramente aiutare.

Proprio accanto alla telecamera pop-up c’è un pulsante di accensione / spegnimento e un microfono. In basso è stato ricavato spazio per un altoparlante, un microfono, una connessione USB-C e una connessione per cuffie da 3,5 mm. Quest’ultimo colpisce, in parte perché il Mi Mix Alpha non aveva un jack da 3,5 mm. Questa tanto amata connessione audio è scomparsa dalla maggior parte degli smartphone di fascia alta dal 2017.

A marzo di quest’anno si vociferava che Xiaomi stesse lavorando a un successore del Mi Mix Alpha. Questo dispositivo sarebbe stato sviluppato con il nome in codice “Draco” e sarebbe alimentato dallo Snapdragon 865, invece dello Snapdragon 855 Plus. Altre specifiche sarebbero rimaste le stesse, come riportato dai media stranieri all’epoca. Non è ancora noto se questo smartphone verrà rilasciato con il nome Mi Mix 4 o, ad esempio, con il nome Mi Mix Alpha II.

Inoltre, il produttore cinese sembra lavorare su uno smartphone con un enorme obiettivo zoom. A metà di quest’anno, uno smartphone Xiaomi Mi Mix è stato brevettato con una fotocamera AI Zoom particolarmente grande, questo dispositivo aveva un doppio display, invece di un display surround.

Telefoni con display avvolgente

Sebbene Xiaomi sia attualmente l’unico produttore a introdurre effettivamente un telefono con display surround, ci sono più produttori di telefoni che hanno depositato un brevetto per un design di telefono simile – pensa LG , Huawei e Samsung .

Il Mi Mix Alpha ha inizialmente ricevuto un prezzo al dettaglio suggerito di € 2.550. Tuttavia, Xiaomi ha deciso all’ultimo minuto di non rilasciare questo telefono dopo tutto. L’alto prezzo di vendita sarebbe la ragione di ciò e anche il processo di produzione sarebbe molto difficile. Xiaomi stessa non ha una divisione display, il display surround a 360˚ dell’Alpha è stato sviluppato dalla cinese Visionox .

Tutto sommato, rimane la domanda se e quando possiamo effettivamente acquistare modelli così avvolgenti. Infine, nel frattempo sono stati rilasciati anche numerosi telefoni pieghevoli , tutti più economici del prezzo al dettaglio suggerito che Mi Mix Alpha ha ricevuto all’epoca. Pertanto, sorge la domanda se uno smartphone con display avvolgente possa effettivamente offrire così tanto valore aggiunto extra, che potrebbe giustificare questo prezzo elevato.

Visualizza qui il brevetto del nuovo smartphone con display surround Xiaomi .