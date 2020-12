Sanremo 2021: chi è Random

Believe Artist Services annuncia che Random parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria CAMPIONI, con il brano Torno a Te (Visory Records – under exclusive license to Believe).



Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, non ancora ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa” contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e rimasto nella top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti per 6 settimane.

Random: note biografiche

Emanuele Caso, in arte Random, classe 2001, è uno degli artisti più interessanti del panorama musicale italiano. La collaborazione con il produttore Zenit lo porta a scrivere testi sempre più profondi che segnano l’alba di un cantautorato che parla di temi espliciti e problemi di vita quotidiana alla nuova generazione. Nel 2019 Random e Zenit producono e registrano “Chiasso”, triplo disco di platino e oltre 90 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. Il singolo, pubblicato poco prima dell’estate, diventa virale su TikTok e raggiunge il podio nelle classifiche italiane, dominando la Top Viral di Spotify. A ottobre 2019 esce il singolo “Rossetto”, certificato disco di platino, che riscontra un grande successo sui social network e più di 35 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. A gennaio di quest’anno Random pubblica il terzo singolo “Scusa a a a”, il cui videoclip diventa tra le prime #tendenze di YouTube. Il singolo “Marionette” feat. Carl Brave, pubblicato a marzo 2020, raggiunge un milione di stream in meno di un mese. A maggio Random è tra i protagonisti di “Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia”, una versione speciale del programma di Maria De Filippi, nel corso del quale l’artista presenta il singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” che raggiunge oltre 50 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. Il brano conquista le classifiche radiofoniche, viene certificato doppio disco di platino e il videoclip, nella prima settimana, entra nella top 3 delle #tendenze su YouTube. A giugno esce l’EP “Montagne Russe” (Visory Records – under exclusive license to Believe), che rimane nella top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti per 6 settimane e nella top 15 per 15 settimane consecutive. Dopo un anno di importanti traguardi Random pubblica l’emozionante singolo “Sono Luce”, prodotto da Shablo e Zenit, disponibile all’interno della raccolta “Montagne Russe (Extended)”, che contiene anche, in aggiunta ai brani originariamente contenuti nella prima edizione, i singoli “Nudi Nel Letto” e “Ritornerai 2”. In autunno Random è stato candidato come Best Italian Act agli MTV EMA2020.