Sanremo 2021: la Mescal protagonista con due artisti

La Mescal, storica etichetta piemontese, ha vissuto le (innegabili) emozioni di Sanremo per 11 volte, accompagnando i propri artisti su quel palco assolutamente unico sotto ogni punto di vista.

Per questa dodicesima esperienza, realizza una “doppietta” e porta in gara 2 artisti, che tra loro hanno già collaborato ma che nel caso specifico rappresenteranno artisticamente le due facce della moneta che la Mescal usa da quasi trent’anni, per viaggiare nel nostro mondo musicale.

Bugo: “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana” attraverso 20 anni di carriera è sempre riuscito a stupire ed a rinnovarsi pur rimanendo fedele a se stesso.

Ne darà ulteriore prova con E INVECE SI.



Ermal Meta: tratti inconfondibili sia nella voce che può osare come pochissimi altri, come nella sua scrittura ispirata sia che parli di temi sociali che d’amore, in tutte le sue forme.

A Sanremo 2021 si presenterà con UN MILIONE DI COSE DA DIRTI.