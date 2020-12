Sanremo 2021: Ghemon

Carosello Records e Artist First annunciano che GHEMON parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo a marzo 2021, dove gareggerà nella categoria CAMPIONI con il brano “Momento Perfetto”.

L’artista ha già calcato il palco del Teatro Ariston due volte, nel 2019, gareggiando con l’inedito “Rose Viola”, certificato disco d’oro, e l’anno precedente, nel 2018, quando, ospite della serata dei duetti, si è unito a Diodato e Roy Paci nel brano “Adesso”.

Con 6 dischi all’attivo, “Scritto nelle stelle” è l’ultimo progetto discografico di Ghemon, pubblicato il 24 aprile 2020, che ha debuttato alla #2 della classifica FIMI degli album più venduti e alla #1 di quella dei vinili. Il 6 novembre 2020 è stato estratto dall’album il singolo “Inguaribile e romantico”, rivisitato in forma di duetto insieme a Malika Ayane.

Chi è Ghemon

GHEMON è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile a metà tra il cantautorato e il rap: un caso quasi unico all’interno dello scenario in Italia. Dopo la pubblicazione dei primi tre album, inizia a definire il suo territorio musicale: rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla musica italiana. “ORCHIdee” (2014) segna la sua maturazione artistica. “Mezzanotte” (album del 2017) è la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio per la tradizione Hip Hop. Nel febbraio 2018 è ospite di Diodato sul palco del Teatro Ariston. Nel 2019 firma con Carosello e Artist First e partecipa alla 69^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola” (disco d’oro), ottenendo un incredibile consenso di pubblico e critica. Il 24 aprile 2020, in pieno lockdown, esce il suo sesto disco “Scritto nelle stelle” (Carosello Records/Artist First), che esordisce al 2° posto della classifica Gfk degli album più venduti e al 1° posto della classifica dei vinili.