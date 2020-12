Samsung Galaxy S21 Ultra con S Pen

Nel gennaio 2021, Samsung rilascerà la serie Galaxy S21 , con l’S21 Ultra (SM-G998) come nuovo modello di punta. Questo smartphone sarà migliorato su diversi punti. Ad esempio, il sistema di telecamere sarà completamente ridisegnato, sia in termini di design che di funzionalità. Non si ferma qui, perché per la prima volta Samsung realizzerà uno smartphone della serie S compatibile con la S Pen (EJ-PG998). Questa penna stilo è stata per anni la caratteristica principale della serie Galaxy Note e ora sarà disponibile anche come accessorio opzionale per il Samsung Galaxy S21 Ultra.

Sulla base delle ultime informazioni, LetsGoDigital, insieme al talentuoso graphic designer italiano Giuseppe Spinelli, ha creato una nuova serie di rendering del prodotto del Samsung S21 Ultra con S Pen.

Durante il lancio, questo smartphone 5G verrà rilasciato esclusivamente nei colori Phantom Black (nero) e Phantom Silver (argento). Dopo circa tre mesi, è prevista anche una variante marrone e blu scuro, quindi abbiamo deciso di incorporare anche questi eleganti schemi di colori “Phantom Brown” e “Phantom Blue” nelle immagini.

Samsung S21 Ultra con penna stilo

La S Pen è inclusa di serie con i modelli Note, per il Galaxy S21 Ultra Samsung sembra adottare un approccio diverso. I consumatori possono decidere autonomamente se vedono un valore aggiunto sufficiente nella S Pen per acquistarla come accessorio opzionale. È possibile che Samsung decida di includere una S Pen gratuita durante il periodo di preordine, tuttavia non sono ancora note ulteriori informazioni su eventuali promozioni di preordine.

È chiaro che il Samsung S21 Ultra non avrà un vano per lo stilo, a differenza degli smartphone Galaxy Note. Per poter riporre in sicurezza la S Pen, Samsung offrirà varie cover opzionali in cui riporre la penna, ha annunciato Roland Quandt su Twitter venerdì scorso. Sfortunatamente, Quandt non è ancora stata in grado di rilasciare le immagini dei prodotti delle nuove custodie, come nel caso delle custodie per smartphone Note 20 all’inizio di quest’anno .

Comporterebbe almeno due cover, sotto forma di una cover in silicone Samsung e una cover Samsung Clear View. Entrambi gli accessori opzionali saranno offerti in due varianti. Uno con la possibilità di riporre la S Pen e l’altro senza scomparto per S Pen, paragonabile alle varianti esistenti.

Evoluzione della Samsung S Pen

Nella seconda metà del 2011, Samsung ha rilasciato il suo primo smartphone con S Pen; il Galaxy Note (N7000). Questo telefono aveva un display da 5,3 pollici, una dimensione che difficilmente possiamo immaginare oggi. All’epoca, tuttavia, era uno schermo relativamente grande, motivo per cui questo dispositivo era anche chiamato phablet, un incrocio tra un telefono e un tablet.

Il Galaxy Note è diventato immediatamente un grande successo di vendite per Samsung. Da allora, il produttore sudcoreano ha rilasciato ogni anno un nuovo smartphone Note. La penna stilo è stata più volte perfezionata e anche il numero di applicazioni compatibili è aumentato notevolmente nel corso degli anni.

Dall’introduzione del Galaxy Note 5, anche la S Pen sembra una vera penna. Due anni fa è stata aggiunta anche la funzionalità Bluetooth, da allora puoi utilizzare la penna anche per controllare il tuo smartphone da remoto, ad esempio per scattare foto. Molti utenti di Note ora considerano la penna stilo una parte essenziale del proprio smartphone.

La S Pen resa disponibile per il Samsung S21 Ultra ha il numero di modello EJ-PG998. Per confronto, il Note 20 Ultra è l’EJ-PN980. Le ultime quattro cifre si riferiscono al numero di modello dello smartphone.

Presumibilmente la Bluetooth S Pen dell’S21 Ultra offre le stesse funzionalità di quella del Note 20 Ultra. Questa penna stilo è stata migliorata su diversi punti, la cui caratteristica principale è la latenza estremamente bassa di soli 9 millisecondi. Pertanto, il ritardo di input non è più evidente, rendendo la scrittura con lo stilo ancora più naturale.

Inoltre, sono state aggiunte numerose funzioni, tra cui nuove Air Actions, è anche possibile convertire facilmente il testo scritto a mano in testo digitale. Per saperne di più su tutte queste funzionalità, leggi la nostra recensione del Samsung Galaxy Note 20 Ultra .

Per inciso, da tempo circolano storie secondo cui Samsung vuole cancellare la serie Galaxy Note. Ora che il prossimo anno verrà rilasciato il primo smartphone della serie S con compatibilità S Pen, ci sono ancora voci secondo cui Samsung non rilascerà più uno smartphone Note nel 2021. Tuttavia, LetsGoDigital ha sentito da una fonte affidabile dalla Corea che una nuova nota verrà rilasciata nel 2021.

Specifiche del Samsung Galaxy S21 Ultra

Il Samsung S21 Ultra è dotato di un display OLED arrotondato QHD + da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hertz. Nel display è praticato un foro per la fotocamera selfie, la fotocamera perforata molto probabilmente offre una risoluzione di 40 megapixel, paragonabile all’S20 Ultra .

Il sistema della telecamera posteriore è stato completamente ridisegnato. Si tratta di una rinnovata fotocamera principale da 108 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 10x e infine una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Inoltre, sarà integrato un sensore AF laser, simile a quello del Note 20 Ultra.

I modelli della serie S europea saranno alimentati dall’Exynos 2100 di Samsung. Questo sembra offrire prestazioni molto migliori rispetto allo scorso anno. Ovviamente, il Galaxy S21 Ultra offrirà anche il supporto 5G, oltre a WiFi 6 e Bluetooth 5.1. I dispositivi funzionano sul sistema operativo Android 11 in combinazione con l’ interfaccia utente One UI 3 .

Verrà integrata una batteria da 5.000 mAh, che garantirà una durata della batteria di circa 12 ore. A differenza degli anni precedenti, Samsung non fornirà più caricabatterie e tappi per le orecchie. Tre mesi fa Apple ha già deciso di fare lo stesso con la serie iPhone 12 , con insoddisfazione di molti appassionati di iPhone.

Secondo le ultime informazioni dalla Corea, Samsung offrirà questi accessori essenziali a un prezzo ridotto. Samsung sembra avere una motivazione diversa rispetto ad Apple per omettere l’adattatore e gli auricolari dalla confezione di vendita. Per Apple, l’eWaste è il motivo più importante. In Samsung, questo pensiero sarebbe nato perché i costi delle parti relative al 5G sono aumentati, quindi Samsung ha iniziato a cercare un metodo per mantenere la competitività dei prezzi, secondo quanto riportato da Insight Korea .

Colori Phantom Brown e Phantom Blue in cantiere

Al momento del lancio del prodotto, sono previste due varianti di colore per il Galaxy S21 Ultra 5G: Phantom Black e Phantom Silver. Il sistema della fotocamera e la struttura in metallo avranno un aspetto lucido, mentre l’alloggiamento avrà un aspetto opaco, come è stato chiaramente visto anche nel video pratico S21 Plus trapelato . Su Internet ci sono ancora molte speculazioni sulla scelta dei materiali di Samsung. Sebbene LetsGoDigital sia stato informato che si tratta di un alloggiamento in vetro, ci sono anche voci online secondo cui l’intera gamma Galaxy S21 sarà dotata di un pannello posteriore in policarbonato rinforzato (plastica).

Samsung sembra anche voler rilasciare un’elegante variante marrone per l’estate, come abbiamo appreso dalla Corea. L’analista di display Ross Young ha riferito via Twitter la scorsa settimana che Samsung rilascerà non solo una variante marrone, ma anche una versione blu scuro intorno ad aprile: questi colori potrebbero essere chiamati Phantom Brown e Phantom Blue, ma la designazione non sembra essere definitiva. Presumibilmente lo schema dei colori blu sarà leggermente più scuro del blu brillante Aura Blue annunciato a maggio di quest’anno per l’ S20 Plus .

Samsung intende anche rilasciare una versione in titanio del nuovo modello di punta contemporaneamente al modello marrone e blu. Questa variante molto probabilmente diventerà anche più costosa delle varianti di colore menzionate in precedenza. Proprio come il produttore di elettronica ha rilasciato un modello di lusso in titanio dello smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 a settembre di quest’anno .

Sono previste tre varianti di memoria per il Samsung Galaxy S21 Ultra: 128 GB, 256 GB e 512 GB. Tuttavia, resta la domanda se tutte e tre le varianti di memoria siano disponibili anche in Italia. Possono essere offerte solo due varianti; 128 GB e 512 GB. La RAM è compresa tra 12 GB e 16 GB, a seconda del modello.

Quali accessori opzionali puoi acquistare?

Samsung introduce ogni anno una serie di nuovi accessori per i modelli della serie S. Non sarà diverso con il Galaxy S21. Ad esempio, saranno messe a disposizione varie cover e custodie per proteggere in modo ottimale il dispositivo. Pensa a una Smart Cover, una Cover in silicone, una Cover in Pelle e una Cover Protettiva.

A causa del sistema di telecamere di nuova concezione, verrà creata una tacca abbastanza grande sul retro delle custodie. Sfortunatamente, questo sembra andare a scapito della sostenibilità. Uno smartphone che cade a terra di solito cade su uno degli angoli, il che rende importante che tutti gli angoli siano ben protetti, il che non sembra essere il caso delle custodie S21.

Al momento del rilascio del Samsung S21, sarà disponibile anche un nuovo set di tappi per le orecchie. Molto probabilmente è il Galaxy Buds Pro, come il successore del Galaxy Buds + che è stato annunciato all’epoca della serie S20.

Poiché non è incluso alcun caricabatterie, verrà offerto anche come accessorio opzionale. L’S21 Ultra supporterà probabilmente la ricarica rapida da 30 Watt, che è più lenta dell’S20 Ultra che supporta una potenza di ricarica massima di 45 Watt (questo dispositivo viene fornito con un caricabatterie più lento da 25W).

Ci aspettiamo anche che Samsung rilasci un accessorio completamente nuovo, sotto forma di Galaxy SmartTag (EI-T5300). All’inizio di questo mese, Samsung Electronics ha già registrato un marchio in Europa per il nuovo Samsung SmartTag , questo dispositivo da allora ha superato diverse autorità di certificazione.

Si tratta di un tracker di forma quadrata con il quale è possibile ritrovare gli oggetti smarriti, come controparte del tanto atteso Apple AirTag. Lo SmartTag dovrebbe essere commercializzato in due varianti di colore; nero e bianco sporco.

Non è la prima volta che Samsung introdurrà uno smart tracker. Il tracker LTE SmartThings è stato annunciato due anni fa . Forse il nuovo tracker SmartTag utilizza la tecnologia Ultrawideband, LTE e / o GPS.

Infine, la S Pen sarà offerta come accessorio opzionale, che si applica esclusivamente al modello Ultra. In base al prezzo della S Pen per Note 20 Ultra, puoi aspettarti un prezzo di vendita di circa 40 €.

Samsung dovrebbe anche introdurre il primo smartphone pieghevole con stilo nella seconda metà del 2021; il Samsung Galaxy Z Fold 3 . Il primo telefono pieghevole con stilo è stato mostrato all’inizio di oggi, quando Oppo ha condiviso inaspettatamente le immagini tramite Twitter di un concept slide phone appositamente progettato con tre cerniere e uno stilo.

Quando è previsto il Galaxy S21 Ultra?

Sebbene Samsung non abbia ancora inviato gli inviti stampa ufficiali, è ormai chiaro che la nuova line-up Galaxy S21 sarà annunciata il 14 gennaio 2021. Per questo verrà organizzato uno speciale evento Galaxy Unpacked, che sarà disponibile tramite un live streaming.

Il periodo di preordine inizierà subito dopo l’introduzione ufficiale. Si può presumere che Samsung imposterà varie campagne di preordine per il modello di punta. Ad esempio, è ovvio che i consumatori possono scegliere tra una S Pen e / o auricolari Galaxy Buds Pro gratuiti o un bundle di gioco gratuito, in linea con la collaborazione con Xbox .

L’uscita mondiale avverrà venerdì 29 gennaio 2021. Da quel momento in poi, i nuovi modelli sono anche nei negozi. L’anno scorso, l’S20 Ultra ha ottenuto un prezzo di partenza di 1.350 € (128 GB). Sebbene il modello Ultra sarà migliorato su diversi punti essenziali rispetto allo scorso anno, l’aspettativa è che il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sarà commercializzato leggermente più economico; 1.300 € (12 GB di ROM / 128 GB di RAM).

I prezzi indicati si riferiscono a un dispositivo separato senza simlock. I nuovi modelli saranno disponibili anche in abbonamento telefonico. I provider T-Mobile, KPN e Vodafone ora offrono anche un’ampia varietà di bundle di abbonamento 5G, al fine di poter utilizzare la rete Internet mobile 5G.