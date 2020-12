RTL102.5 rivoluziona la comunicazione, parte l’operazione “case connesse”

Milioni di ascoltatori si connettono con Zoom con la prima radio italiana. E vanno in onda in radiovisione con un clic.

Ancora una volta RTL102.5, la prima radio d’Italia, rivoluziona il mondo della comunicazione. E parte l’operazione “case connesse” tramite Zoom. Gli ascoltatori, durante le festività di Natale, partecipano alle dirette in radivisione da nord a sud. L’Italia unita più che mai durante questi giorni. Una vera innovazione, che ha tutto il sapore dell’apocalisse comunicativa: non era mai successo prima d’ora che una radio riuscisse a connettere le famiglie italiane in questo modo. Il metodo di RTL102.5 è di nuovo vincente.

Sono milioni di ascoltatori che vogliono connettersi con la prima radio italiana, che ha rivoluzionato il palinsesto in questi giorni dando la possibilità agli italiani di entrare in diretta in un modo totalmente diverso, innovativo, smart. Semlicemnte con un collegamento Zoom dalla cucina, salotto oppure dalla tradizionale tavola imbadita. L’operazione case connesse vince e convince.