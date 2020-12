Spirits: Giappone, ecco il Roku Gin

Ispirato all’arte giapponese, Roku Gin, distribuito in Italia da Stock Spirits si svela al palato con 6 botaniche originali, in un gin multistrato perfettamente bilanciato. Nelle linee esagonali della bottiglia il gusto tradizionale del gin si alterna con richiami alle quattro stagioni: fiori e foglie di Sakura celebrano la primavera, i tè Sencha e Gyokuro riscaldano come d’estate, l’autunno avanza nelle note di pepe Sansho e precede l’inverno con la nota fresca e pungente della scorza di Yuzu. Il suo aroma è floreale e dolce, la texture liscia e setosa, e il risultato finale un mix di spezie e botaniche che creano un gin autentico e unico. Roku, prodotto da Suntory, in lingua giapponese, rappresenta il numero 6. Ogni elemento è ricercato per raccontare una storia che viva di sé in ogni prospettiva: sei sono le botaniche che lo rappresentano, così come i lati della bottiglia che le racchiudono. È un esagono di sapori e profumi che ammaliano a ogni sorso, svelando un pò di questa terra incantevole e di un gin sorprendente, del quale innamorarsi tutte le volte.

Aroma: dolce e floreale

Gusto: stratificato e armonico

Formato: 70 cl

Volume: 43%

Prezzo medio al pubblico: 25 euro

È nella distilleria di Suntory, a Osaka, che prendono forma una varietà di liquori e spiriti giapponesi originali. Dalla natura vengono ricercati gli ingredienti più delicati, lavorati con artigianalità locale in modo perfetto: in ogni produzione c’è un pezzo di Giappone, di bellezza, di eleganza artistica. Con il lancio del primo gin nel 1936, Suntory ha scritto l’inizio dei suoi successi, dando forma a oltre 100 anni di sogni e passione. Condivisi e amati in tutto il mondo.