Intervista a Roby Facchinetti in occasione del lancio del nuovo singolo Invisibili. Il brano è firmato dallo stesso Facchinetti e Stefano D’Orazio, uno degli ultimi scritti, dove traspare tutta la sua sensibilità, un testo generoso per mettere in luce una tematica sociale, quella degli anziani, spesso dimenticati.

L’intervista è andata in diretta mercoledì 2 dicembre 2020 sui canali social di Lifestyleblog.it nella trasmissione Starring, all’interno del podcast Radio Lifestyle.

