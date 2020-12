Pandoro al cioccolato: la ricetta

Non c’è tavola natalizia che si rispetti senza un Pandoro e quest’anno anche il Maestro Cioccolatiere, Alberto Farinelli,propone la sua versione rivisitata e farcita con grande maestria e creatività. Il Pandoro avrà infatti le sembianze di un abete di Natale, le palline rosse avranno il sapore fruttato del ribes, e non mancherà neppure la stella sulla punta e una nevicata di zucchero a velo. Per il Pandoro farcito al cioccolato il Maestro utilizza Perugina GranBlocco fondente extra 50%. Per preparare il dolce basterà tagliare un pandoro a fette orizzontali e aggiungere su ogni fetta la panna montata unita al cioccolato fuso, con il suo gusto intenso. I ribes rosso acceso, infine, daranno un tocco di colore al dolce.

La ricetta

Gli ingredienti

200g di Perugina ® GranBlocco Fondente Extra 50%

GranBlocco Fondente Extra 50% 1 pandoro

200ml di panna fresca da montare

100g di ribes

Procedimento:

1. Prendete il Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% e fatelo fondere a bagnomaria oppure, se preferite, al microonde.

2. Successivamente montate la panna, fermandovi poco prima che diventi completamente solida e spumosa: dovrete, infatti, lasciarla piuttosto molle.

3. Adesso colate il cioccolato fondente che avete sciolto a filo sulla panna e mescolate continuamente con un mestolo per farla incorporare bene.

4. A questo punto trasferite tutto il vostro composto in una sacca da pasticcere.

5. Prendete il vostro pandoro e tagliatelo a fette, orizzontalmente, partendo dalla base, dallo spessore pari, circa, a quello di due dita, sull’ultima fetta ritagliate una stella, utilizzando l’apposito tagliapasta o un coltellino.

6. Cospargete ogni fetta con un velo di crema e impilate le fette tagliate una sopra l’altra, alternando le punte delle vostre fette, in cima posizionate la stella fissandola con la crema: l’effetto che dovrete creare, mettendo le fette di pandoro una sopra l’altra, sarà quello di un alberello di Natale.

7. A questo punto cospargete le punte esterne dell’albero, realizzato con le fette di pandoro, con la parte di crema che vi è avanzata. Fate dei mucchietti di crema sulle punte e guarniteli con i ribes: si creerà così l’effetto delle palline sull’albero. Il vostro dolce di Natale è pronto per essere sfoggiato sulla tavola: adesso potrete stupire parenti e amici.