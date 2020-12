Quando impazzirò: il video del singolo di Bugo

In un momento in cui tutto deve essere veloce, sempre più veloce – mordi, scappa, non voltarti indietro, non cercare nemmeno di capire – ecco che arriva un video di 8 minuti.

Una vera pazzia, quella che accompagna l’uscita di Quando impazzirò, il nuovo singolo di Bugo.

Un corto che racconta quella pazzia che – ci auguriamo – almeno tra le mura di casa sappiamo esternare a noi stessi, nella solitudine che ci protegge dai giudizi e dai pregiudizi.

“Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla.” (Robin Williams)

8 minuti che servono a tornare anche lì, dove l’amore ha lasciato il segno; dove la pazzia ha permesso di osare.

“Alcune persone non impazziscono mai. Che vite davvero orribili che devono condurre.” (Charles Bukowski)

Da un’idea di Bugo un video che racchiude in sé grani di pazzia, che vengono solo accennati nella versione edit, dove il regista Eros Galbiati, con il supporto del direttore della fotografia Edoardo Bolli, ha acceso e spento la luce a più riprese su ciò che non vediamo, ma che vorremmo vedere.