E’ morto Paolo Rossi: addio all’eroe del Mundial ’82

E’ morto Paolo Rossi all’età di 64 anni. Il mondo del calcio piange la scomparsa dell’eroe del Mundial 82.

A darne la notizia sua moglie, Federica Cappelletti, con un post sui social e la scritta “Per Sempre”. Su Facebook, invece, una foto di famiglia e la scritta “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto”.

Classe 1956, Paolo Rossi ha giocato con Vicenza, Juventus, Como, Perugia, Milan e Verona. Indimenticabile il mondiale in Spagna del 1982, dove fu ribattezzato “Pablito”: Italia campione del mondo con Enzo Bearzot in panchina. In quella kermesse il giocatore siglò una tripletta contro il Brasile che servì a trascinare gli azzurri in semifinale. Una doppietta contro la Polonia e poi un guizzo contro la Germania nella finalissima di Madrid.

Un anno fa il libro “Quanto dura un attimo” (Mondadori), la sua attesissima autobiografia scritta con Federica Cappelletti.

Ad aprile avevamo avuto il piacere di intervistare Paolo Rossi su Auto361.it, il nostro canale dedicato al mondo delle auto.