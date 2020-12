Nuova Golf R, la più potente di sempre

Si aprono anche in Italia gli ordini per la nuova Golf R da 320 CV.

Al vertice per potenza e prestazioni nella gamma della compatta bestseller sin dal 2002, le caratteristiche fondamentali della versione curata dalla Volkswagen R non sono mutate col tempo: trazione integrale, dinamica di altissimo livello, equipaggiamenti e design unici, il tutto grazie a tecnologie di riferimento per la categoria. Quella basata sull’ottava generazione non fa eccezione: la nuova Golf R sarà la prima a essere equipaggiata con l’inedito sistema di trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring e una rete integrata di controllo della dinamica che porta l’esperienza di guida a livelli mai raggiunti prima.

La nuova Golf R è proposta in Italia al prezzo di listino di 52.900 Euro; l’arrivo nelle Concessionarie Volkswagen è previsto per il primo trimestre del 2021.

La nuova Golf R

Con questa nuova ammiraglia sportiva, la Volkswagen esalta le grandi potenzialità della Golf, arrivata all’ottava generazione. Oggi l’icona compatta, prodotta in più di 35 milioni di esemplari, è offerta in una gamma di potenze che vanno dai 110 ai 320 CV della nuova R. La Golf è disponibile con motori turbo benzina TSI, Turbodiesel TDI con twin dosing, a metano TGI, mild hybrid a 48 V eTSI e ibridi plug-in eHYBRID. Questo ampio ventaglio di proposte, insieme al suo design netto e contemporaneo, rendono la Golf uno dei pochi modelli di grande volume a livello mondiale in grado di svettare oltre le normali categorie automobilistiche.

La nuova Golf R ora si pone al vertice della gamma nella veste di versione più potente di sempre. Con la sua tecnologia di propulsione, supera ogni altra Golf precedente: accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e la sua velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Quest’ultima sale a 270 km/h se si ordina il pacchetto opzionale R-Performance. Più che i singoli dati sulle prestazioni, tuttavia, a dare forma al carattere della nuova Golf R è la combinazione tra i 420 Nm di coppia massima, il telaio avanzato e la più evoluta trazione integrale della categoria, che insieme creano un nuovo riferimento in termini di dinamica, agilità e piacere di guida.

Il sistema 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring distribuisce l’erogazione del motore alle quattro ruote. Un nuovo differenziale posteriore invia il moto generato dal turbo benzina della Golf R non solo tra gli assi, ma anche in modo variabile tra le due ruote posteriori. Questo permette di incrementare in modo significativo l’agilità, in particolare nei cambi di direzione. Per la prima volta in assoluto, la trazione integrale è connessa attraverso il Vehicle Dynamics Manager (VDM) agli altri sistemi quali il bloccaggio elettronico del differenziale (XDS) e il controllo adattivo del telaio DCC. Grazie alla stretta integrazione, la nuova Golf R offre una trazione ottimale e un comportamento neutro, con il massimo livello di precisione.

La messa a punto della nuova Golf R è stata effettuata al Nürburgring Nordschleife.

Se equipaggiata con il pacchetto R-Performance, la Golf R ha un profilo di guida, denominato SPECIAL, dedicato alla leggendaria pista tedesca in cui tutti i parametri, incluso quello della trazione integrale, sono tarati in modo specifico. I risultati sono misurabili: nei test interni, la nuova Golf R è stata fino a 19 secondi più veloce della precedente generazione sul giro del Nürburgring Nordschleife (7:51 minuti).

In Italia, la nuova Golf R è offerta al prezzo di listino di 52.900 Euro. Il suo arrivo nelle Concessionarie avverrà nel primo trimestre del 2021. La dotazione di serie ne rispecchia il ruolo di ammiraglia e include, tra gli altri: cerchi in lega da 18”, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, fari Full LED anteriori e posteriori, Keyless Entry&Go, Travel Assist 2.0 (comprensivo di ACC, Front Assist e Lane Assist) e Car2X. Al lancio, è anche incluso il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Media 10,25”, comandi vocali Natural Voice Control e Wireless App-Connect.

La storia

La prima Golf R32, lanciata nel 2002, fece scalpore. Con il suo sei cilindri da 3,2 litri e 241 CV era la Golf più potente mai prodotta dalla Volkswagen fino a quel momento. Era dotata di trazione integrale e copriva lo 0-100 km/h in 6,6 secondi. Vendette tre volte i volumi attesi. Dalla metà del 2003, fu la prima Volkswagen al mondo disponibile con il cambio automatico a doppia frizione DSG. Nel 2005, debuttò la seconda Golf R32 che, con 250 CV, era ancora più potente e capace. Passarono quattro anni fino al Salone di Francoforte 2009: qui, la Volkswagen celebrò l’anteprima della versione basata sulla sesta generazione della Golf. Il V6 aspirato lasciò il posto a un quattro cilindri turbo benzina TSI da 2 litri, più efficiente del 21%. La R32 diventò così la R e con il cambio di nome arrivò anche un aumento di potenza fino a 270 CV. Nel settembre 2013, ancora una volta a Francoforte, arrivò la quarta versione basata sulla Golf 7, che per la prima volta superò la soglia dei 300 CV.