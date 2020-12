Il Natale 2020 a Monopoli: Babbo Natale arriva anche on line

In un 2020 contraddistinto dall’emergenza Covid-19, anche le prossime festività natalizie saranno in un certo senso penalizzate dalla pandemia.

Il Natale a Monopoli, invece, sarà diverso. Grazie all’iniziativa degli Assessorati al Turismo, Pubblica Istruzione e Politiche del Commercio, sarà possibile vivere la magia del Natale 24 ore su 24.

Come? Grazie al sito www.nataleamonopoli.it che permetterà di poter accedere a diverse sezioni e iniziative. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Babbo Natale online

Babbo Natale arriva sul web: un’importante iniziativa che permetterà di tenere viva l’immaginazione dei bambini. Il personaggio più amato dai piccoli sarà contattabile individualmente dall’apposita piattaforma, in modo sicuro per la privacy.

Attraverso il form dedicato sarà possibile prenotare la conversazione con Babbo Natale.

L’iniziativa, denominata DADdy Christmas, è dedicata a tutti i bambini delle scuole primarie di primo e secondo grado della città del sud-est barese.

Considerata la giovane età dei partecipanti la stanza “virtuale” dell’incontro con Babbo Natale sarà privata.

Christmas Light Contest

Saranno conferiti 20 premi con le decorazioni più fantasiose e luminose. L’iniziativa è per tutti i cittadini di Monopoli, che potranno concorrere caricando la foto delle proprie decorazioni, sia interne che esterne. E’ possibile partecipare con una singola foto.

Il successo sarà determinato dai voti del pubblico. In palio un buono spesa da 100 euro, da spendere negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.

Fumetto educativo

L’ecologia è un valore fondamentale: l’amministrazione comunale di Monopoli a tutti gli studenti delle scuole primarie della città un fumetto educativo.

Si tratta di un libro di 16 pagine in bianco e nero in formato fumetto.

Gli studenti non si limiteranno a leggere ma prenderanno attivamente parte alla storia grazie ad esercizi didattici sotto forma di gioco.

Potranno inoltre decidere come proseguire la storia grazie ad alcuni dialoghi lasciati vuoti per poterli riempire con i testi immaginati dai bambini.

Il fumetto è in bianco e nero e realizzato con linee semplici così che i ragazzi possano colorarlo. “Quella volta in cui si salvò il Natale con il riciclo” è una storia nuova e inedita ambientata a Monopoli.

È stato disegnato da Virginia Ratti e scritto da Giorgio Penna, del team di Mediusa. Il fumetto verrà donato a tutti gli studenti delle primarie di primo e secondo grado, verrà portato nelle classi da un Babbo Natale digitale che si connetterà con i bambini tramite una piattaforma di videoconferenza.

Monopoli Christmas Card

Una Christmas Card, del valore di 100 euro, verrà assegnata a coloro che hanno partecipato al bando e in possesso dei requisiti richiesti.

Potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni di vario genere (articoli di cartolibrerie, giocattoli, abbigliamento, calzature, intimo, per la scuola, telefonia, elettronica; sportivi e per la persona compresi, a titolo di esempio, gli articoli di profumeria, estetica o di ottica) entro e non oltre il 6 gennaio 2021.