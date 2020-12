Monica Setta, “Sotto l’albero solo l’amore”

“Dopo anni dal mio divorzio non escludo più di potermi risposare” confida la conduttrice Monica Setta in questa intervista esclusiva a Lifestyleblog.it.

Monica Setta – Federico Guberti photo

Tra restrizioni e lavoro, come ti appresti a trascorrere le festività natalizie?

Sarà un Natale molto diverso dal solito per tutti, per la prima volta non farò un viaggio né andrò nella mia villa di Ostuni in Puglia. Ogni anno per me la tappa pugliese era il modo di ricordare la mia infanzia a Brindisi. Adesso mi faccio mandare le foto delle luci della mia città dalla mia amica d’infanzia Stefania Rengo e da suo marito Enzo! Sarò a casa mia con mamma Liliam di 87 anni e mia figlia Gaia di 23. Natale molto ristretto con tutte le tradizioni rispettate, albero presepe candele cenone della vigilia e regali

Grande impegno anche ai fornelli: cosa preparerai?

La sera del 24 cena a base di pesce come da tradizione. Salmone, tartine, insalata russa e insalata di mare, spaghetti alle vongole, fritto di baccalà e orata al forno con patate. Frutta e pandoro con glassa alla viola e crema chantilly

Dai social ammiriamo anche il tuo gusto e il tuo stile per la tavola: hai già in mente quella per le feste?

Sono assolutamente pazza del decoro delle tavole. Passo il mio tempo a consultare siti soprattutto stranieri, in particolare brasiliani, perché sono sempre a caccia di idee per le mie decorazioni. Ho comprato delle tovagliette di oro da mettere sul mio tavolo di cristallo, sottopiatti dorati e bicchieri di cristallo con un centrotavola speciale che mi è stato regalato da una cara amica ed è firmato da Maria Luisa Rocchi flowers, un genio nel settore.

Cosa speri di trovare sotto l’albero di Natale?

Niente regali legati al consumo ma pace serenità e un po’ di allegria. Veniamo tutti da mesi molto complicati, abbiamo bisogno di un respiro di armonia e dolcezza. Spero che mi verrà donato dalla mia famiglia il giorno di Natale.

Il Natale e le feste rievocano anche ricordi: c’è qualche momento particolare legato alla tua infanzia?

I mie genitori sono venuti a vivere in Puglia prima che io nascessi nel 1964 ma tornavamo in Abruzzo e a Rieti ogni anno per le feste di Natale e in estate. Ricordo i lunghi viaggi da Brindisi con la macchina carica di regali e l’emozione di arrivare per abbracciare i miei 4 nonni che vivevano lontani da me. Ma ricordo anche quei pochi Natali a casa, la nostra bella casa a Brindisi con un salone triplo di cui un’ala veniva destinata al maxi albero e al presepe. Mio padre era l’anima di quelle feste, si faceva arrivare il pandoro da Terni, dove aveva vissuto e lavorato in precedenza dalla pasticceria Pazzaglia, e apriva uno spumante italiano. Anche mamma come me curava molto la tavola. Ricordo tovaglie rosse ricamate a mano con bellissime rose a modo di corbeilles….

Il 2020 sta per volgere al termine: che bilancio tracci di questo anno “anomalo” ma ricco di soddisfazioni a livello professionale?

Il 2020 mi ha portato in dono una splendida avventura a Uno mattina in famiglia un programma di grande successo che è diventata la mia seconda famiglia. Sono molto soddisfatta del rapporto con il pubblico che mi scrive e mi adora. A Natale ho già ricevuto migliaia di messaggi di auguri a cui ho risposto uno per uno. Il mio pubblico è la vera forza per andare avanti e fare sempre meglio

Cosa ti aspetti dal 2021?

Di proseguire così bene nel lavoro in TV e di coronare anche altri sogni magari più privati legati alla vita sentimentale. Dopo anni e anni dal mio divorzio e con una figlia ormai grande mi risposerei volentieri. Sogno un matrimonio sulla spiaggia di Monopoli che, dopo Ostuni è il mio posto del cuore e chissà che qualcosa non si avveri….Sai che sono molto riservata sulla mia vita privata, non dico altro. Né se esiste il principe azzurro oppure no. L’amore potrebbe essere il mio regalo del 2021.

Cosa ti senti di augurare ai nostri lettori?

Auguro ai vostri lettori tanto amore e tanta serenità. Abbiamo davanti mesi duri ma dentro di noi ci sono le forse e i motivi per andare avanti. Non servono soldi lussi o successi effimeri, basta un fiore un sorriso e un bambino che rappresenta il futuro per sentirsi felici. Buon Natale a tutti!