Luca Abete e l’incredibile business di documenti falsi. Ieri sera a Striscia la notizia” l’inviato campano ha svelato un business che ha come fulcro la città di Napoli e le stamperie fuorilegge che qui operano: un giro non solo illegale, ma anche pericoloso per la sicurezza dei Paesi europei

NAPOLI è la stamperia d’ITALIA? A quanto pare si! 😩

La CRIMINALITÀ’ ORGANIZZATA stampa e vende DOCUMENTI FALSI utilizzati da molti clandestini per andare nei vari stati europei dopo lo sbarco in Italia. La nostra inchiesta svela il terribile mercato che alimenta le casse della malavita con conseguenze per la sicurezza di tutti noi.

Qui il servizio: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/striscialanotizia/napoli-il-business-dei-documenti-falsi_F310547901080C12