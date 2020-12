Luca Abete compie 10 anni di selfie

One Photo One Day è un esperimento di comunicazione fotografica nato il 1 dicembre 2010.

L’ideatore è Luca Abete, inviato di punta di Striscia la notizia, da sempre appassionato sperimentatore di comunicazione in tutte le sue forme.

“Quando 10 anni per strada qualcuno notava che rivolgevo l’obiettivo di una fotocamera verso di me per scattare una foto, in molti mi prendevano per pazzo! – osserva Luca Abete – Dovevo spiegare, a volte senza convincerli, che non ero un povero sfigato che non aveva un amico che lo fotografasse. Oggi, invece, è tutto diverso: ci sono gli smartphone e scattarsi un selfie è una cosa normale, fa parte ormai della nostra quotidianità.”

Infatti si può affermare che Abete sia stato un precursore della tecnica di comunicazione fotografica, che nel corso degli ultimi anni, grazie anche alla diffusione dei social-network, ha preso il nome di selfie.

Un esperimento di comunicazione sociale diventato un format di successo che ha attratto l’interesse di addetti ai lavori, fotografi, stampa specializzata, docenti universitari e persino scrittori: la fotografa e giornalista Loredana De Pace ha, infatti, dedicato un capitolo del suo libro “Tutto per una ragione” al progetto One Photo One Day, intitolandolo “Il selfie prima del selfie”.

Luca Abete è stato ospite di importanti eventi fotografici e culturali, le sue foto sono state esposte in numerose mostre fotografiche.Un successo dovuto senza dubbio dall’originalità del format, amplificato dalla popolarità televisiva su scala nazionale e dal grosso seguito di Luca Abete sui social network personali dove vanta in totale quasi 1 milione di followers.

Il 1 dicembre 2020 la collezione di scatti di Luca Abete compirà 10 anni, con 3654 selfie che ritraggono l’evoluzione sia della persona che del personaggio, nei momenti della sua quotidianità, fatta di incontri, denunce , attimi di vita personale e professionale, tutti racchiusi in un click estemporaneo e sempre originale.

“Questi 10 anni son volati! Riguardando ogni singolo scatto riesco a ricordare l’atmosfera di quel momento e ciò che mi circondava. – commenta Abete – Se sono stanco? Assolutamente no! La sfida continua. Questo album è un patrimonio dal valore unico e sento di augurare ad ognuno 10 anni di fotografie quotidiane in cui ritrovare, proprio come è successo a me, le emozioni del tempo che passa.”