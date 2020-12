Linea Verde fa tappa in Umbria: la puntata del 6 dicembre

Domenica 6 Dicembre alle 12. 20 su Rai 1 andrà in onda un’altra imperdibile puntata di Linea Verde.

Anticipazioni della puntata

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ci porteranno in Umbria dove vivranno una giornata in una tipica “fattoria” gestita da tre fratelli che sono alla quinta generazione di agricoltori e portano avanti un bel progetto, mettendo in pratica gli insegnamenti dei loro nonni.

Beppe Convertini

I nostri conduttori si metteranno alla prova con pecore al pascolo, formaggio fatto alla vecchia maniera, pane, tagliatelle e con l’aiuto di Angelo e la sua fedele Birba andranno alla ricerca del tartufo nero.

Nel frattempo ci mostreranno i tesori nascosti dell’Umbria, una delle regioni italiane più affascinati, custode di un ricco patrimonio sia agroalimentare che artistico.

Innamorati di Montefalco, l’antichissimo borgo famoso per il suo sagrantino, hanno accettato l’invito di Giorgio Barchiesi, celebre oste, il quale dopo una spesa direttamente nell’orto si adopererà in cucina preparando piatti tipici Umbri!