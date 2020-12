Il primo libro satirico di Gian Marco Merlo

È uscito il 15 dicembre il libro “La felicità è scorretta” dell’autore romano Gian Marco Merlo, giornalista, che dal 2012 ha una collaborazione in esclusiva con i settimanali NUOVO e NUOVO TV (Cairo Editore).

L’autrice della prefazione è la popolare conduttrice televisiva Marta Flavi che nella storia diviene musa ispiratrice di uno dei protagonisti.

Fine anni ‘90. Il tavolo di un pub diventa l’osservatorio della varia umanità di un quartiere di Roma. I clienti entrano ed escono, mangiano e bevono. Parlano, si conoscono. Fino a intrecciare storie, relazioni, rapporti fugaci che durano il tempo di una notte magica. Va in scena il teatro dell’assurdo. Si consumano litigi, amicizie, affinità. Tra quelle mura, che odorano di birra e di nostalgia, va in scena perfino un matrimonio. Pazzo come tutti loro. Finché la risata non li separi.

Una carrellata di personaggi che, sempre in bilico tra l’eco pasoliniana e una realtà fantozziana, conquisterà i lettori con i suoi dialoghi in romanesco.

Un libro divertente, intelligente e, a tratti, politicamente scorretta: in una parola IRRESISTIBILE, pubblicato dalla casa editrice aquilana Daimon Edizioni.

L’AUTORE

Gian Marco Merlo nasce a Roma nel 1974. È laureato in Scienze umanistiche all’Università La Sapienza di Roma. Iscritto all’Albo dei giornalisti del Lazio da oltre vent’anni, ha collaborato con tutti i maggiori magazine nazionali. Dopo una lunga collaborazione con il settimanale Donna Moderna (Mondadori), ha scritto per il mensile di psicologia Per Me (Mondadori), per il mensile Men’s Health (Mondadori Rodale), per il mensile Glamour (Condé Nast), per i settimanali Vero, Vero Tv, Stop e Donna al Top (GVE). Dal 2012 ha una collaborazione in esclusiva con i settimanali NUOVO e NUOVO TV (Cairo Editore). Vive a Roma. ‘La felicità è scorretta’ è il suo primo romanzo.