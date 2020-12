Le ricette delle feste a “È sempre mezzogiorno!”

Antonella Clerici apre le porte della sua cucina su Rai1 anche sabato 26 dicembre, con “È sempre mezzogiorno!”, in onda alle 12.

Le anticipazioni della puntata

Come di consueto Antonella regalerà consigli di cucina, in un’atmosfera di allegria, scherzi, giochi e risate. Ad affiancare la conduttrice, nello studio immerso in un bosco da fiaba, tanti cuochi pronti a spiegare gustose ricette tipiche delle feste. Come la pugliese Antonella Ricci e il siciliano Fabio Potenzano. Natalia Cattelani proporrà uno dei suoi dolci, il maestro panificatore Fulvio Marino infornerà una speciale pizza ripiena. In studio anche “il signore degli aneddoti” Lorenzo Biagiarelli, la cuoca Cristina Lunardini e la nutrizionista Evelina Flachi.

Un’ospite d’eccezione allieterà i primi minuti della puntata: si collegherà infatti con lo studio Licia Colò che, con Antonella Clerici, si cimenterà in un gioco per svelare la sua ricetta della felicità. Nel corso della puntata sono previsti anche i quiz telefonici con tanti buoni spesa in palio.

“È sempre mezzogiorno!” tornerà poi in onda lunedì 28 dicembre, martedì 29 dicembre e giovedì 31 dicembre dalle 11.55 su Rai1.