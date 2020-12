Le auto che hanno cambiato il mondo su History Channel

Velocità, potenza, adrenalina, ma anche sviluppo industriale, globalizzazione e abbattimento dei tempi di viaggio per gli spostamenti individuali: l’automobile non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma l’invenzione che ha plasmato gli ultimi 100 anni, cambiando le nostre abitudini e dando forma alle città che viviamo, oltre a essere stato uno degli acceleratori fondamentali dell’avanzamento industriale e tecnologico.

A questa tappa, così piena di conseguenze nella storia recente dell’umanità, History Channel (in esclusiva su Sky al canale 407) dedica una serie in quattro episodi, Le auto che hanno cambiato il mondo, in prima visione da lunedì 7 dicembre alle 21.50. Esplorando oltre un secolo di innovazione e raccontando i momenti che hanno cambiato la vita degli uomini che hanno fondato Honda, Toyota, Mercedes, Ford, Porsche, Rolls Royce e altri marchi leggendari, la serie svela la storia di un gruppo di ingegneri, geniali rivali che hanno creato una rivoluzione nei trasporti e cambiato per sempre il mondo grazie alla potenza delle loro idee.

Spinti dall’innovazione e dalla rivalità, hanno generato un’industria totalmente nuova e introdotto una libertà di movimento mai immaginata prima.