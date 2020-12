In giro per il mondo con il “Kilimangiaro”

Il mondo attraverso la lente del Viaggio con il racconto del “Kilimangiaro”, il programma di Rai3 con Camila Raznovich, in onda domenica 6 dicembre, alle 16.30.

In questa puntata torna l’alpinista Hervé Barmasse con il suo nuovo spazio dove racconta storie di esplorazioni e esploratori in montagna e non solo.

Si racconta anche la storia della scoperta delle sorgenti del Nilo. Poi, immersioni nei mari blu con la biologa marina Mariasole Bianco che parla di capodogli.

Ospiti e anticipazioni

Tra gli altri ospiti, il geologo Mario Tozzi, colonna portante del programma, e la chef Isabella Potì. La classifica di questa settimana, che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram, è dedicata al mondo marino, e sarà lanciata proprio da Mariasole Bianco.

Tanti i documentari declinati nei vari “sapori” del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Si viaggerà dall’Ecuador a Liverpool, e dalla barriera corallina nella Nuova Caledonia al nostro Piemonte, con Fabio Toncelli, il cacciatore di paesaggi.