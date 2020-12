Kanye West, alla scoperta del famoso rapper

Kanye West è uno dei più famosi rapper americani. La sua popolarità è arrivata in qualità di produttore per la Roc-A-Fella Records, in particolare con gli album di Jay-Z e il contributo ad alcuni singoli di successo di Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson, giusto per citarne alcuni.

Ma anche i suoi brani non sono stati da meno.

Tra le sue hit più celebri Stronger, Ni**as in Paris, FourFiveSeconds, Power, Gold Digger.

Quest’ultimo è il singolo che lo incorona come nuova icona dell’hip hop. Il successo ottenuto con questo brano gli fa vincere il Grammy Award del 2006 con il miglior album rap.

L’entità della popolarità accresce con il suo tour, che toccherà anche Milano.

Il miglior album di Kanye West

Ma il miglior album di Kanye West è My Beautiful Dark Twisted Fantasy (MBDTF), che arriverà nel 2010. Festeggia dieci anni la famosa produzione del rapper. Uscito a novembre del 2010, fu definito da lui l’album delle scuse.

Il motivo? Sul palco dei VMA, nel 2009, interruppe l’esibizione di Taylor Swift. “Taylor, ti lascio finire, ma Beyoncé ha realizzato uno dei video migliori di sempre!”. Un episodio che sembrò minare la sua reputazione, dopo aver messo in imbarazzo colei che era definita la “fidanzatina d’America”. Le conseguenze furono imminenti: Lady Gaga annullò il tour in programma con lui. Scomodò persino Barack Obama, che lo definì un idiota.

Secondo i dati di una ricerca portata avanti dal casinò online di Betway, MBDTF resta il miglior album di questo rapper.

Disco che ha venduto 496.000 copie negli Stati Uniti nei sette giorni successivi al suo rilascio. Ma non solo: doppio disco di platino nonostante non si tratti del suo album più venduto.

Al suo lancio, MBDTF fu molto ben gradito dalla critica: 94 punti su 100 sul portale di recensioni Metacritic. Il quarto punteggio più alto di sempre per un disco hip hop.

Diverse testate lo nominarono miglior album dell’anno e riviste come XXL, Slant Magazine e Pitchfork lo promossero a pieni voti.

Un disco che scomodò persino Elton John, che lo ha definito “un disco geniale” e Paul McCartney ha invece dichiarato: “È stato l’album di Kanye che ho veramente invidiato.”

Quasi 2 miliardi di ascolti su Spotify lo rendono il terzo album di successo sulla piattaforma di streaming musicale.

Kanye West: l’ultimo album

Arrivando al presente, il 2020 è segnato dal suo decimo album in studio. Lo scorso 30 giugno 2020 West ha pubblicato il singolo Wash Us in the Blood, in collaborazione con Travis Scott. Brano che resta in tema con la sua svolta religiosa. La hit ha anticipato l’uscita di God’s Country, subito dopo rinominato Donda in onore della mamma scomparsa.

Kanye West – Foto Wikipedia