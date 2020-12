Al via Junior Bake Off Italia su Real Time

Il tendone più dolce della tv riapre le sue porte ai piccoli pasticcieri amatoriali! Dall’11 dicembre ogni venerdì alle ore 21:20 su Real Time (canale 31) e in streaming su Dplay torna “JUNIOR BAKE OFF ITALIA”,quest’anno una grande novità nel cooking prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, ad accompagnare i mini concorrenti saranno Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.



Il programma

Fianco a fianco nella vita e ora anche sotto il tendone di Junior Bake off, Alessia e Flavio sono pronti a condurre la più zuccherosa delle sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che dovranno affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara.

Ma le novità non finiscono qui: in questa sesta edizione, il meccanismo della gara cambia e si rivoluziona, permettendo a tutti i mini pasticcieri di rimanere in gioco fino alla fine.

Si sfideranno nella prova creativa, dove potranno dare sfogo alla loro fantasia, e nella prova tecnica, dove, invece, dovranno dimostrare la loro abilità e manualità.

I giudici valuteranno entrambe le prove e al termine di ogni puntata assegneranno tre fiocchi di neve al miglior mini pasticciere, due al secondo classificato, e un fiocco a tutti gli altri.

Chi riuscirà a collezionarne di più siaggiudicherà il titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia.

A fare da cornice alla gara, un allestimento da favola per un Natale nel bosco incantato di JuniorBake off, un luogo magico dove tutto può accadere, tra regali, alberi addobbati, ghirlande, e persino un orso polare. Ospiti della nuova edizione, la giovane star di YouTube e TikTok Luciano Spinelli con la sua Christmas Dance Challenge, l’amato giudice di Bake offClelia d’Onofrio e direttamente dal suo dolce mondo Renato Ardovino.